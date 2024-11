Война Девятьсот девяносто девятый день. Мирный план теперь разрабатывает еще и Эрдоган. Россия опять бомбит обычные украинские многоэтажки

Жилой дом в Сумах, попавший под ракетный удар вечером 17 ноября Yehor Kryvoruchko / Kordon.Media / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российском вторжении. За это время война стала частью нашей жизни. Мы понимаем, что многие из вас больше не могут следить за военными новостями так же пристально, как раньше. Поэтому мы изменили формат нашей ежедневной хроники. Теперь она выходит раз в день, и вместо коротких сообщений мы более подробно останавливаемся на ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. В некоторых из этих материалов мы будем публиковать ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне, а также расскажите, что вы думаете о новом формате. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Хронику предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

У Эрдогана есть свой мирный план для России и Украины. Он хочет предложить его на саммите G20

Президент Турции Реджеп Эрдоган собирается представить собственный план мирного урегулирования на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эрдоган предложит заморозить боевые действия на нынешней линии соприкосновения, создать демилитаризованную зону на востоке Украины и разместить там международный контингент «в качестве дополнительной гарантии». Украина должна будет как минимум на 10 лет отложить обсуждение вопроса о вступлении в НАТО, а в качестве компенсации за это Киеву будут обеспечены дополнительные военные поставки.

Собеседники Bloomberg в Анкаре признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но называют его «наиболее реалистичным подходом». Эрдоган считает, что если боевые действия продолжатся, Киев может потерять еще больше территорий в ближайшие месяцы.

Официально Турция ситуацию не комментировала. При этом источник российского агентства ТАСС в турецком МИД заявил, что новость Bloomberg «не отражает истину в части, касающейся Турции».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже назвал предложение о заморозке войны «априори неприемлемым». Он заявил, что Россия прекратит боевые действия только при выполнении условий, выдвинутых Владимиром Путиным в июне. Эти условия — официальное признание четырех украинских регионов (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области) частью РФ и полный отказ от планов по вступлению в НАТО.

В Киеве идеи Эрдогана не комментировали. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит G20, так как Украина не входит в «Большую двадцатку», а специального приглашения от Бразилии он не получил. Путина, которого разыскивает Международный уголовный суд, в Рио-де-Жанейро тоже не будет.

Дискуссии по всему миру о прекращении огня активизировались на фоне победы на выборах в США Дональда Трампа, который обещал закончить войну «за 24 часа». После своего избрания Трамп уже поговорил по телефону с Путиным (в Кремле факт разговора официально отрицали) и призвал его воздержаться от эскалации, напомнив о значительном военном присутствии США в Европе.

Конкретный план Трампа по прекращению войны все еще неизвестен, The Wall Street Journal ранее писал, что один из вариантов — как и в плане Эрдогана — предусматривает заморозку боевых действий по нынешней линии фронта и обещание Киева некоторое время не вступать в НАТО в обмен на военную помощь от США, которая должна сдержать Россию от новой агрессии.

Украина

Российские войска продолжают бить ракетами по жилой застройке в крупных городах

Российские военные 18 ноября нанесли ракетный удар по Одессе. Как заявил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, под обстрел попала гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома. По его данным, погибли восемь человек, еще 18, в том числе ребенок, получили ранения. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Накануне вечером под ракетный обстрел попал многоэтажный жилой дом в Сумах. Сегодня утром власти сообщили, что число погибших в результате атаки достигло 11 человек. Двое из них — дети. Еще 89 человек получили ранения, разбор завалов продолжается.

Минобороны РФ не комментировало удары по жилым домам в Одессе и Сумах.

Вчера утром российские военные совершили самый масштабный одновременный обстрел территории Украины за последние несколько месяцев. В ходе атаки, которая затронула семь областей, были выпущены 120 ракет и 90 дронов, большую часть из них сбила система ПВО. Власти сообщили о пяти погибших.

Основной целью этой атаки, по словам Зеленского, была энергетическая инфраструктура. Это подтвердило и Минобороны РФ, заявившее, что обстрел «высокоточными средствами поражения» вели по энергетическим объектам, которые, по данным Москвы, «обеспечивали работу ВПК Украины», и по предприятиям, выпускающим военную продукцию.

Россия

Кремль заявляет о «качественно новой вовлеченности США» в конфликт — из-за того, что Байден разрешил Зеленскому бить ракетами ATACMS по Курской области

Разрешение украинским военным бить ракетами ATACMS по международно признанной территории России, о котором американские СМИ сообщили накануне, является «качественно новым витком напряженности», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что если такое решение действительно было принято, это указывает на «качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».

О том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить по целям в России дальнобойными ракетами ATACMS, вечером 17 ноября сообщил целый ряд крупнейших американских СМИ. Журналисты ссылались на свои источники, официально Белый дом и Пентагон комментировать эти сообщения отказались. Зеленский также не стал подтверждать эту информацию, но отметил, что «ракеты сами за себя скажут».

Условия использования ATACMS до конца неясны. Из сообщений The New York Times, The Washington Post и Axios следует, что пока ракетами можно бить только по Курской области, где, помимо российских, находятся войска КНДР — по информации СМИ, это решение во многом является сигналом для властей Северной Кореи, что отправлять больше военных на помощь Москве не следует.

Украинские власти просили США дать разрешение на обстрелы территории России дальнобойными ракетами на протяжении многих месяцев, однако в Вашингтоне отвечали отказом, опасаясь резкой эскалации конфликта. Москва, в свою очередь, называла это одной из своих «красных линий» и угрожала последствиями (пересечения Западом других «красных линий» обычно ни к чему не приводили).

Американские СМИ ранее предполагали, что Байден может дать разрешение на использование ATACMS в последние месяцы перед уходом из Белого дома в случае избрания Трампа следующим президентом. Сам Трамп или его представители ситуацию не комментировали, однако это сделал сын избранного президента Дональд Трамп — младший, который не входит в его официальную команду. В соцсети икс (бывший твиттер) он назвал «идиотами» людей, ответственных за это решение, и обвинил американский ВПК в намерении начать третью мировую войну до того, как у его отца «появится шанс установить мир и спасти жизни».

Война глазами читателей «Медузы»

«Медуза» каждый день рассказывает о войне — но мы уверены, что одних только сводок с фронта, фотографий разрушений, отчетов об обстрелах и новостей о попытках политиков хоть о чем-то договориться — мало. Рассказ о войне неполон без историй людей.

Расскажите нам и нашим читателям, как война влияет на вашу жизнь. Что с вами произошло, что вы чувствуете, как справляетесь с происходящим и планируете жить дальше. Не имеет значения, откуда вы — из Харькова или Мариуполя, Донецка или Белгорода, Киева или Суджи, из Украины или России — или какой-то другой страны. Неважных историй не бывает. Некоторые ваши рассказы мы будем публиковать.

А еще поделитесь, пожалуйста, с нами своими мыслями о нашем новом формате военной хроники . Расскажите, какие темы, по вашему мнению, сейчас особенно важны. Объясните, чего не видят журналисты и что теряется в новостях. Спасибо вам!

Что происходило вчера

Война Девятьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»

Что происходило вчера

Война Девятьсот девяносто восьмой день. Хроника «Медузы»

«Медуза»