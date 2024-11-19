Источник «РБК-Украина»: ВСУ впервые применили ATACMS для удара по территории России — по арсеналу в Брянской области
Украинские военные атаковали склад боеприпасов возле города Карачев Брянской области с помощью ракет ATACMS, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в ВСУ.
Аналогичную информацию со ссылкой на неназванный источник приводит главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Об атаке на склад вооружений в Брянской области Генштаб ВСУ официально сообщил утром 19 ноября. В том сообщении не уточнялось, каким оружием был нанесен удар.
Возле Карачева находится 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. Издание Astra писало, что местные жители «массово всю ночь сообщали в местных чатах и пабликах о взрывах, детонации и об атаке на военную базу».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью и утром официально сообщал только о 13 сбитых над регионом беспилотниках.
Представитель Госдепартамента США Брайан Николс 19 ноября официально подтвердил, что Вашингтон разрешил Украине атаковать российскую территорию с помощью ракет ATACMS.
По первоначальным данным американских СМИ, США разрешили бить ракетами ATACMS только по Курской области. Официально география применения ракет не уточнялась.