США разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Пока только по Курской области Решения по ракетам SCALP и Storm Shadow нет

Американские военные готовят ракеты ATACMS к загрузке в установки залпового огня HIMARS на аэродроме Уильямсон в Австралии, 26 июля 2023 года 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден разрешил Украине, чтобы ее вооруженные силы наносили удары по целям в России дальнобойными американскими ракетами . Об этом со ссылкой на источники сообщили 17 ноября многочисленные американские и европейские СМИ (1, 2, 3, 4, 5, 6). Белый дом и Пентагон отказались комментировать сообщения медиа.

Первоначально американские ракеты предполагается использовать против войск России и КНДР в Курской области, сообщили The New York Times и The Washington Post. Источник Axios заявил, что Вашингтон разрешил использовать ATACMS только в Курской области. В дальнейшем территория применения ракет может расшириться, пишет WP.

По информации СМИ, решение Байдена связано с тем, что в Курской области находятся около 10 тысяч северокорейских военных, оно должно стать сигналом КНДР, что отправка войск для участия в российско-украинской войне — это ошибка. США сигнализируют КНДР, что ее военные в Курской области находятся в уязвимом положении, и Пхеньяну не следует отправлять больше войск на помощь Москве.

США пошли на такой шаг за два месяца до того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность в январе 2025 года. Трамп ранее говорил, что намерен инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной и сократить военную помощь Киеву. Администрация Байдена дала разрешение ВСУ наносить удары ATACMS по целям в России, чтобы Украина имела более сильную позицию перед возможными переговорами, пишут СМИ.

Многочисленные издания сообщили, что эффект от разрешения применять ATACMS будет ограниченным. По данным Пентагона, которые приводит WP, в сентябре 90% российских самолетов, атаковавших Украину, вылетали с аэродромов, которые находятся вне зоны действия ATACMS.

Белый дом долгие месяцы отказывался удовлетворить просьбу Украины разрешить наносить удары ракетами ATACMS по России, опасаясь, что это приведет к эскалации. Некоторые американские чиновники опасаются, что удары американскими ракетами вглубь России побудят президента РФ Владимира Путина ответить силой против США и их партнеров, пишет NYT. Но другие официальные лица заявили, что, по их мнению, эти опасения преувеличены. Американская разведка допускала, что Россия в ответ может проводить диверсии в Европе, а также атаковать американские и европейские военные базы.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал подтверждать, что получил разрешение от Вашингтона, но отметил, что «ракеты сами за себя скажут». Он прокомментировал сообщения СМИ в обращении к украинцам, выпущенном вечером 17 ноября.

План усиления Украины — это план победы, который я представил партнерам. Один из главных пунктов — дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно.

По данным Axios, США сообщили Украине о решении Байдена «около трех дней назад», то есть 14 ноября. Ожидается, что ВСУ применят ATACMS против целей в России в ближайшие дни, сообщили источники Reuters.

На фоне решения Байдена появились неподтвержденные сообщения, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по России, используя дальнобойные франко-британские ракеты . Об этом в своей публикации сообщила 17 ноября французская газета Le Figaro, но затем удалила такую информацию из своей заметки (упоминание SCALP и Storm Shadow осталась только в описании видеосюжета Le Figaro об ATACMS).

Британская газета The Times сообщила, что решение Байдена по ATACMS не означает, что США санкционируют использование Storm Shadow. Технические характеристики ATACMS и Storm Shadow отличаются, отметили источники The Times в британском правительстве. «Это может означать, что США по-прежнему не дадут разрешения на использование Storm Shadow, несмотря на частные запросы правительства», — заявила газета. В свою очередь, The Telegraph написала, что позиция Байдена «усилила ожидания», что Великобритания может разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadows. Газета The Guardian отметила, что решение Байдена не распространяется на Storm Shadow.

Ранее в ноябре СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон решили «в последний раз» попытаться уговорить Байдена разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России. Стармер отказался сообщить журналистам, просил ли он Байдена об этом.

О том, что Великобритания разрешила Украине использовать Storm Shadow против целей в России, газета The Guardian сообщила в начале сентября. Поскольку в ракетах Storm Shadow используют американские технологии, США должны дать разрешение на их применение.

МИД России, комментируя решение США, напомнил о позиции Владимира Путина — что разрешение бить по России западным оружием делает НАТО прямым участником конфликта. «Президент на этот счет высказался», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РБК. Владимир Путин сообщил 12 сентября, что, если Украина будет наносить удары высокоточным западным оружием по территории России, то это будет означать, что страны НАТО напрямую участвуют в войне. Президент РФ говорил, что ВСУ могут наносить такие удары, только используя данные со спутников НАТО. Кроме того, по словам Путина, только военные альянса «могут вносить полетные задания в эти ракетные системы». Путин говорил, что, если решение примут, это «изменит саму суть, природу конфликта». «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — говорил Путин.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя решение США, заявил ТАСС 17 ноября, что «удары американскими ракетами вглубь российских регионов неминуемо повлекут серьезнейшую эскалацию, которая грозит обернуться гораздо более серьезными последствиями». Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь сказал, что решение США — это «очень большой шаг к началу третьей мировой войны».

Избранный президент США Дональд Трамп не комментировал решение Джо Байдена по ATACMS. В то же время его сын, Дональд Трамп — младший, заявил в соцсети X, что «военно-промышленный комплекс хочет, чтобы началась третья мировая война до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни». «К черту жизнь!!! Имбецилы!» — написал Трамп-младший. Сторонник Трампа, бизнесмен Илон Маск заявил, что Байден устроил «масштабную эскалацию». «Его цель — создать для Трампа наихудшую ситуацию из возможных?» — задался вопросом Маск. В команде Трампа заявили, что после того, как он вступит в должность президента, решение по ATACMS может быть пересмотрено.