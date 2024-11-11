The Telegraph: Великобритания и Франция «в последний раз» попытаются уговорить Байдена разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются убедить президента США Джо Байдена дать Украине разрешение наносить удары по целям на территории России с помощью франко-британских ракет . Об этом 10 ноября сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

«Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Дональда Трампа по сокращению поддержки США Украины», — написала газета.

Лидеры Великобритании и Франции обсудят эту тему в Париже, куда Стармер приедет 11 ноября на церемонию в честь годовщины окончания Первой мировой войны. По информации издания, официальный Лондон надеется, что Байден «наконец даст разрешение, которого Киев добивался несколько месяцев».

Как ожидается, лидеры двух стран также обсудят, как избрание Дональда Трампа президентом отразится на войне на Ближнем Востоке, а также поговорят о возможной торговой войне между США и Европой.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев добивается от стран Запада, чтобы Вооруженным силам Украины разрешили наносить удары по территории России при помощи западных вооружений. Великобритания и Франция, по данным источников The Telegraph, ранее поддержали Зеленского в этом вопросе, но против выступили США. В Вашингтоне опасаются, что Россия в ответ нанесет удары по западным военным базам.

Если страны Запада разрешат Украине наносить удары вглубь России до того, как Дональд Трамп займет пост президента США 20 января 2025 года, это решение будет сложнее отменить, указывает The Telegraph.

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