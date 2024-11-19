В Госдепе США не стали отрицать, что Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс фактически подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России ракетами большой дальности. Его слова приводит бразильское издание O Globo.

Вопрос журналиста Николсу звучал так: «В воскресенье США разрешили Украине использовать американские ракеты большой дальности. Не может ли это еще больше обострить войну?»

В ответ помощник госсекретаря заявил, что война началась с «ничем не спровоцированного вторжения России в Украину». По его мнению, российско-украинский конфликт может закончиться «прямо сейчас», если Россия выведет войска с территории Украины.

«Оружие, которое президент Байден разрешил Украине использовать, даст ей больше возможностей для самообороны и, как мы надеемся, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не увенчается успехом, и, возможно, она начнет переговоры о мире или, что еще лучше, просто уйдет с украинской территории», — заявил Николс.

В своем ответе он не уточнил, о каком именно оружии идет речь.

17 ноября сразу несколько американских СМИ сообщили, что Байден разрешил Украине наносить удары по целям в России американскими ракетами ATACMS. По информации The New York Times, первоначально американские ракеты предполагается использовать против войск России и КНДР в Курской области. Заместитель советника президента США по национальный безопасности Джонатан Файнер не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что администрация Байдена разрешила Украине применять ракеты на расстоянии до 300 километров вглубь российской территории и в радиусе 300 километров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если информация, публикуемая американскими СМИ, подтвердится, то это будет «качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».

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