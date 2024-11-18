Боррель подтвердил, что США разрешили Киеву наносить удары на расстоянии до 300 километров вглубь территории России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что разрешение США на удары ракетами дальностью до 300 километров по целям в России обсуждалось на встрече глав МИД стран ЕС.

На пресс-конференции Боррелю задали вопрос, как он объясняет, что президент США Джо Байден принял решение разрешить Киеву удары дальнобойными ракетами по целям в России сейчас, после победы Дональда Трампа на выборах.

Боррель ответил, что администрация Байдена разрешила Украине применять ракеты на расстоянии до 300 километров вглубь российской территории и в радиусе 300 километров. «Это не очень много, но это решение администрации Байдена», — добавил глава европейской дипломатии. Он заявил, что не знает, почему это решение было принято сейчас, но оно обсуждалось ранее и в ЕС.

При этом общего решения об отмене ограничений на удары по целям в России, по словам Борреля, на встрече глав МИД принято не было. Этот вопрос каждая страна будет решать самостоятельно.

О разрешении Белого дома использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России сообщили 17 ноября несколько американских СМИ. По информации The New York Times, которая была первой из них, вначале дальнобойные ракеты предполагается использовать против войск России и КНДР только в Курской области. Заместитель советника Байдена по национальный безопасности Джонатан Файнер заявил, что не подтверждает никаких решений, которые «были или не были приняты в отношении помощи США, когда речь заходит о таких оперативных вопросах».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что в Кремле видели публикации западных СМИ и назвал решение Белого дома «если оно действительно было сформулировано и доведено до киевского режима» «качественно новым витком напряженности».

Читайте также

США разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Пока — только по Курской области Решения по ракетам SCALP и Storm Shadow нет

Читайте также

США разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Пока — только по Курской области Решения по ракетам SCALP и Storm Shadow нет