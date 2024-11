В администрации Байдена не стали подтверждать сообщения о разрешении Киеву использовать ATACMS для ударов по России. Но добавили, что «пожар разгорелся» вторжением РФ в Украину

Заместитель советника президента США по национальный безопасности Джонатан Файнер не стал подтверждать информацию СМИ о том, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по целям в России дальнобойными ракетами ATACMS. Его словам приводит ABC News.

«Я не подтверждаю никаких решений, которые были или не были приняты в отношении помощи США, когда речь заходит о таких оперативных вопросах», — заявил Файнер.

Комментируя слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что это «качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт», советник Байдена заявил: «Что касается комментариев, которые прозвучали из России, то пожар разгорелся вторжением России в Украину».

Он обвинил Москву в эскалации войны в Украине из-за размещения северокорейских военных в Курской области. По его словам, США «ясно давали понять русским, что ответят на это» (цитата по BBC News). Советник Байдена также заявил о значительном увеличении российских ударов по украинской инфраструктуре.

«Поэтому я бы задал вопрос России о том, кто на самом деле подливает топливо в огонь, и я не думаю, что это украинцы», — сказал Файнер.

17 ноября сразу несколько американских СМИ сообщили, что Байден разрешил Украине наносить удары по целям в России американскими ракетами ATACMS. По информации The New York Times, первоначально американские ракеты предполагается использовать против войск России и КНДР в Курской области. Axios утверждает, что Вашингтон разрешил использовать ATACMS только в Курской области. По данным The Washington Post, в дальнейшем территория применения ракет может расшириться. СМИ отмечали, что решение Байдена связано с тем, что в Курской области находятся около 10 тысяч северокорейских военных.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикации в СМИ. «Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.

Читайте также

США разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Пока — только по Курской области Решения по ракетам SCALP и Storm Shadow нет

Читайте также

США разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Пока — только по Курской области Решения по ракетам SCALP и Storm Shadow нет