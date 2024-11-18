Разрешение ВСУ наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России знаменует новый виток напряженности и вовлеченности США в войну в Украине, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если такое решение, действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — заявил он на брифинге для прессы.

При этом Песков отметил, что Кремль пока располагает лишь информацией из западных СМИ. «Но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать „масло в огонь“ и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта», — сказал представитель Кремля.

Накануне, 17 ноября, многочисленные американские и европейские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для ударов по территории России. По данным The New York Times, предполагается, что ВСУ смогут использовать эти ракеты только против войск РФ и КНДР в Курской области.

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