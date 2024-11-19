Минобороны РФ подтвердило удар ВСУ ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области

Вооруженные силы Украины в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области, подтверждает Минобороны РФ.

В заявлении российского военного ведомства говорится, что пять американских ракет ATACMS были сбиты расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», одна повреждена.

Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта, на месте падения возник пожар, но его оперативно ликвидировали. Жертв и разрушений в результате атаки ВСУ нет, заявляет Минобороны РФ.

Утром 19 ноября Генштаб ВСУ объявил об атаке на склад вооружений в Брянской области. Вскоре «РБК-Украина» со ссылкой на источник в украинской армии написало, что в Брянской области был нанесен удар ракетами ATACMS по складу боеприпасов возле города Карачев. Таким образом, сказал собеседник издания, ВСУ впервые применили дальнобойные американские ракеты по целям на территории России. Однако позже украинский «24 телеканал» сообщил, что Генштаб ВСУ «не располагает информацией об этом ударе».

Представитель Госдепартамента США Брайан Николс 19 ноября фактически подтвердил, что Вашингтон разрешил Украине атаковать российскую территорию с помощью ракет ATACMS. По первоначальным данным американских СМИ, США разрешили бить ракетами ATACMS только по Курской области. Официально география применения ракет не уточнялась.

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