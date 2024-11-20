Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине. Reuters приводит российские условия: только минимальные территориальные уступки и никакого НАТО

Президент РФ Владимир Путин открыт для переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом по поводу прекращения огня в Украине, но не готов идти на значительные территориальные уступки и выступает против вступления Украины в НАТО. Об этом 20 ноября сообщает агентство Reuters, ссылаясь на слова пяти действующих и бывших российских чиновников, знакомых с планами Кремля. Агентство отметило, что это первая информация о том, на что готов согласиться Путин в любом соглашении, заключенном при посредничестве Трампа.

По словам источников, власти России в целом могут согласиться на то, чтобы заморозить конфликт на текущей линии фронта. Российская сторона готова обсуждать точный раздел Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, об аннексии которых Россия объявила в сентябре 2022 года. Два чиновника заявили Reuters, что Россия также готова оставить относительно небольшие участки территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях.

Как показал анализ «Медузы», на середину ноября 2024 года армия РФ контролировала суммарно 78% территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, при этом Донецкая область оккупирована на 65%. Без учета Крыма Россия контролирует 86,8 тысячи квадратных километров территории Украины. С учетом Крыма на середину ноября 2024 года армия РФ контролирует 18,8% территории Украины. Украинские военные контролируют 650 квадратных километров в Курской области.

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Источники Reuters заявили, что Россия не потерпит вступления Украины в НАТО, как и присутствия натовских войск на украинской территории, но она готова обсуждать гарантии безопасности для Киева. По словам источников, Кремль также мог бы потребовать от Украины согласиться ограничить численность своих вооруженных сил и взять на себя обязательство не ограничивать использование русского языка.

Один из источников добавил, что внутри страны Путин мог бы представить соглашение о прекращение огня, по которому Россия удержит большую часть аннексированных регионов, как победу, которая защищает русскоязычное население на востоке Украине и сохраняет сухопутный мост в Крым. По словам всех российских чиновников, поговоривших с Reuters, будущее Крыма не обсуждается.

Отвечая на вопрос, как может выглядеть возможное соглашение о прекращении огня, два российских чиновника упомянули проект соглашения, который Россия и Украина утвердили в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле и о котором неоднократно говорил Путин. В проекте, как пишет агентство, говорилось, что Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании, Франции, Китая и самой России.

Один из российских чиновников отметил, что соглашения о прекращении огня не будет, если не будет гарантий безопасности для Украины. «Вопрос в том, как избежать соглашения, которое однажды приведет Запад к возможному прямому противостоянию с Россией», — сказал источник.

Два источника отметили, что решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине бить по российской территории ракетами ATACMS может усложнить и отсрочить любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил Reuters 19 ноября, что ранее Путин говорил, что «замораживание конфликта ни к чему не приведет». Песков добавил, что решение Байдена по ATACMS — «это очень опасная эскалация со стороны Соединенных Штатов». Пресс-секретарь президента РФ заявил на брифинге для журналистов 20 ноября, что «какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет, нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны».

МИД Украины не ответил на запрос Reuters.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что готов завершить российско-украинскую войну «за 24 часа», а также что готов напрямую общаться с Владимиром Путиным, при этом он не уточнял, как собирается завершить конфликт. Газета The Wall Street Journal писала после избрания Трампа, что он предложит Украине отказаться от планов вступить в НАТО как минимум на 20 лет и заморозить линию фронта.

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Изначально Украина выступала за полное освобождение захваченных территорий и вытеснение российских войск за пределы международно признанных границ 1991 года. Как сообщила в октябре 2024-го газета Financial Times, украинские чиновники стали более открыты к обсуждению соглашения о прекращении огня, даже если российские войска останутся на территории Украины. Неназванный украинский чиновник говорил FT, что самое важное для Украины — это «правильные» гарантии безопасности. Высокопоставленный западный чиновник заявил изданию, что единственная обсуждаемая стратегия — это «земля за членство в НАТО».

Владимир Путин в июле назвал условия, которые должна выполнить Украина, чтобы боевые действия прекратились и начались мирные переговоры. Согласно этим требованиям, Украина должна заявить, что выведет войска с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, начать реальный вывод военных, а также официально отказаться от планов вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти требования «ультиматумом», сравнил президента РФ с Адольфом Гитлером и заявил, что Путин «не остановится».

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