Марии Захаровой во время брифинга позвонили и велели не комментировать сообщения об ударе баллистической ракетой по Днепру

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой во время брифинга с журналистами позвонили и запретили комментировать сообщения об ударе российской баллистической ракеты по Днепру.

Когда Захарова отвечала на звонок, микрофоны были включены, и присутствующие журналисты, а также все, следившие за брифингом в прямой трансляции на сайте МИД, слышали разговор.

«По „Южмашу“ удар баллистическими ракетами, о чем западные СМИ стали говорить, не комментируем вообще», — заявил мужской голос, называвший Захарову «Машей».

Разговор Марии Захаровой на брифинге 21 ноября 2024 года

Захарова сообщила, что звонок был «ответом от экспертов». «Перед брифингом были вопросы в связи с противоречивыми материалами в интернете. Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга — МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — заявила Захарова ТАСС.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что утром 21 ноября российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. В заявлении ВСУ, а также в сообщениях администрации Днепропетровской области и Днепра не говорится, по какому объекту был нанесен удар. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракета была выпущена по предприятию «Южмаш».