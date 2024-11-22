Использованием Россией для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты средней дальности — «ужасная эскалация» войны. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц, передает AFP.

«Насколько опасна эта война, все видят по новой эскалации», — приводит слова канцлера издание Tagesschau.

Эскалацией Шольц также назвал присутствие северокорейских военных в зоне боевых действий, «которые которые сейчас используются в этой войне и умирают за имперскую мечту Путина».

Шольц заявил, что Германия остается сторонником Украины, но не намерена отправлять ей дальнобойные крылатые ракеты. По его мнению, необходимо избежать усиления конфронтации между Россией и НАТО.

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности. Под удар попало предприятие военно-промышленного комплекса, где производят ракеты. По словам Путина, ВС РФ использовали для удара по Днепру ракетную систему, названную как «Орешник». Он добавил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по целям в России.

Представители НАТО и Украины собираются 26 ноября провести переговоры в Брюсселе по поводу запуска российской экспериментальной ракеты средней дальности, сообщает AFP со ссылкой на дипломатов.

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