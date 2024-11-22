«Фокус, но опасный» Что пишут в западных СМИ об ударе российской баллистической ракетой по Днепру

21 ноября Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Россия провела испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» и нанесла удар по украинскому военному объекту в Днепре баллистической ракетой «в безъядерном гиперзвуковом оснащении». По его словам, испытание стало ответом на то, что ВСУ атаковали цели в Брянской и Курской областях с применением американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. В западных СМИ заявление Путина называют «угрожающим предупреждением» Киеву и его союзникам, однако считают, что говорить о настоящей ядерной угрозе пока не стоит.

The New York Times пишет, что Россия «посылает Западу угрожающий сигнал». Военные аналитики и чиновники, с которыми поговорило издание, называют выбор ракеты для удара предупреждением, направленным на то, чтобы «вселить страх в Киев и его союзников».

По мнению директора военных наук в Королевском институте оборонных исследований Мэтью Сэвилла, новая ракета посылает «сигнал, вызывающий страх». Он формулирует послание, которое Россия передает Западу, так: «Мы рады вступить в гонку баллистических ракет средней дальности. P. S. Они могут быть оснащены ядерными боеголовками. Вы действительно хотите пойти на такой риск?».

Financial Times пишет, что российский удар по Днепру выглядит как «тщательно спланированная попытка продемонстрировать доминирование в эскалации — способность обойти Запад по лестнице ответных действий вплоть до ядерной войны». При этом газета отмечает, что в день перед ударом посольство США в Киеве объявило о закрытии из-за предупреждения о некой атаке, и предполагает, что Москва даже во время этой эскалации «придерживалась некоторых протоколов безопасности».

Путин объявил об ударе по Днепру баллистической ракетой «Орешник» Meduza

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов отмечает, что Путин использовал термин «испытание в боевых условиях», который он называет продолжением «путинской и вообще официальной российской манеры маскировать переход определенных порогов словами, которые обозначают, что порог как бы еще не перейден, или перейден не окончательно». «Не война, а специальная операция, не сбросили бомбы, а прогремели взрывы, „частичная мобилизация“, теперь „испытание в боевых условиях“. Это такое, с одной стороны, желание перейти очередной порог на практике — как было с вторжением в феврале [2022 года]. С другой, оставить себе лазейку назад, в виде формулировки, что порог еще не перейден», — пишет Баунов.

Колумнист Bloomberg Марк Чемпион называет ядерную угрозу Путина «фокусом, но опасным». «Ключ ко всем фокусам — отвлечение, и это лучший способ понять последний раунд бряцания ядерным оружием Владимира Путина», — пишет он, добавляя, что на пользу российскому президенту также идет любой конфликт, который отвлекает военные и финансовые ресурсы США.

Чемпион отмечает, что удар баллистической ракетой по Днепру стал не столько предвестником подобных атак в будущем, сколько попыткой «убедить европейские столицы и Вашингтон, что в этот раз Путин действительно имеет в виду готовность превратить войну в ядерный конфликт».

Однако, по мнению Чемпиона, говорить о том, что мир находится «на пороге ядерного пожара», рано. По его мнению, угрозы ядерным арсеналом стали успешным инструментом, чтобы заставить администрацию Джо Байдена замедлить помощь Украине. «Если теперь он [Путин] сможет заставить Трампа сформулировать мирные переговоры как вопрос о том, хотят ли американцы и европейцы: а) избежать третьей мировой войны и ядерного армагеддона или б) продолжать поддерживать Украину, пока она не получит устойчивую сделку, они, несомненно, выберут вариант „а“».

путин об ударе баллистической ракетой по днепру

Путин заявил, что Россия ответила на удары ВСУ западным дальнобойным оружием, атаковав Днепр экспериментальной баллистической системой «Орешник». Он пригрозил ударами по военным объектам Запада

путин об ударе баллистической ракетой по днепру

Путин заявил, что Россия ответила на удары ВСУ западным дальнобойным оружием, атаковав Днепр экспериментальной баллистической системой «Орешник». Он пригрозил ударами по военным объектам Запада

Фото на обложке: Министерство обороны РФ / ТАСС / Profimedia