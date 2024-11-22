Патриарха Кирилла, Филиппа Киркорова, Ани Лорак и еще более 30 человек первыми лишили государственных наград Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом бессрочно лишил государственных наград 34 человек — бывших украинских чиновников и депутатов, артистов, а также российских политических, религиозных и культурных деятелей. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Зеленского.

Без почетного звания «Народный артист Украины» остались российские певцы Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) и Таисия Повалий остались без званий заслуженных артисток Украины.

Патриарха Русской православной церкви Кирилла лишили ордена князя Ярослава Мудрого І степени.

Государственных наград среди прочего лишили восемь человек, которые находятся под санкциями Украины. Среди них — бывший депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября подписал закон, который предусматривает лишение государственных наград тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также тех, кто попал под украинские санкции.

Как отмечает Hromadske, 34 человека из указа Зеленского от 22 ноября — это первые, кого лишили госудаственных наград в рамках принятого закона.