Президент США Дональд Трамп пригрозил, что установит высокие налоги и пошлины и введет санкции на все, что Россия продает США и другим странам, если сделка о мире с Украиной не будет заключена в скором времени.

В своем посте в соцсети TruthSocial Трамп написал, что «не хочет навредить России». «Я люблю русский народ и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — и это несмотря на мистификации радикальных левых о России», — говорится в посте.

Он также напоминает, что Россия «помогла» США «выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 миллионов жизней». Призывая к немедленному прекращению российско-украинской войны, Трамп пишет, что собирается оказать «очень большую услугу» президенту Путину и России, чья «экономика рушится».

«Если мы не заключим „сделку“ (это слово взято в кавычки в оригинальном посте Трампа — прим. „Медуза“), и скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим участвующим [в этом] странам», — пишет Трамп. Он добавляет, что это можно сделать «легким или трудным путем», но «легкий путь всегда лучше».

Других конкретных предложений и призывов к России (или Украине) в посте Трампа нет.