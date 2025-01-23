Кремль не видит ничего нового в угрозах президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России, если Москва в ближайшее время не заключит мирную сделку с Киевом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Особо каких-то новых элементов мы здесь не усматриваем. Вы знаете, что Трамп в первую свою итерацию президентства был президентом Америки, который наиболее часто прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы. По крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства», — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Песков в очередной раз повторил, что Москва готова к «равноправному и уважительному диалогу» с Вашингтоном, но «сигналов пока не поступало».

Накануне, 22 января, Дональд Трамп призвал Россию прекратить «нелепую войну» и заключить мирную сделку с Украиной. «Если мы не заключим „сделку“, и скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим участвующим [в этом] странам, — написал Трамп в соцсетях. — Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время „заключить сделку“. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!»