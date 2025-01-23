Трамп заявил, что будет добиваться снижения цены на нефть. По его мнению, это приведет к завершению российско-украинской войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цену на нефть. По его мнению, это приведет к «немедленному» завершению российско-украинской войны. Об этом Трамп сказал на экономическом форуме в Давосе, пишет корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс.

«Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти. <…> Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной прекратилась бы немедленно», — сказал Трамп.

Трамп также заявил, что хотел бы в ближайшее время встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы завершить войну в Украине.

«Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. И это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую», — приводит его слова The Guardian.

Его также спросили, считает ли он, что Россия и Украина достигнут мирного соглашения к тому времени, когда он снова выступит на саммите в следующем году.

«Вам придется спросить об этом Россию, Украина готова заключить сделку», — ответил президент США.

22 января Трамп заявил, что установит высокие налоги и пошлины и введет санкции на все, что Россия продает США и другим странам, если сделка о мире с Украиной не будет заключена в скором времени. Призывая к немедленному прекращению российско-украинской войны, Трамп пишет, что собирается оказать «очень большую услугу» президенту Путину и России, чья «экономика рушится».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в угрозах американского президента.

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