Война Тысяча семьдесят четвертый день. Спецпосланник Трампа заявил, что рассчитывает на мир между Россией и Украиной через «месяцы, а не годы»

Поврежденный в результате российского удара жилой дом в Полтаве. 1 февраля 2025 года Vladyslav Boiko / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Спецпосланник Трампа по Украине и России заявил, что у нового президента США есть «надежный план действий», чтобы остановить войну

Кит Келлог, занимающий пост специального посланника президента США по Украине и России, заявил Fox News, что в администрации Дональда Трампа рассчитывают добиться заключения мирного соглашения через «месяцы, а не годы». «У нас есть надежный план действий», — подчеркнул он.

По словам Келлога, администрация Трампа сейчас занимается тем, что создает рычаги воздействия «как для Киева, так и для Москвы». Президент США, сказал спецпосланник, «знает, где и как нажать» и умеет заключать сделки.

Никаких других подробностей Келлог раскрывать не стал, лишь в очередной раз напомнив, что Трамп поставил перед ним задачу завершить войну «за 100 дней».

Что известно о плане Трампа

«Страна.ua» опубликовала план завершения войны за 100 дней — с прекращением огня на Пасху, выводом ВСУ из Курской области и декларацией о мире до 9 мая В офисе президента Украины публикацию назвали «вбросом, легализующим россиян»

Что известно о плане Трампа

«Страна.ua» опубликовала план завершения войны за 100 дней — с прекращением огня на Пасху, выводом ВСУ из Курской области и декларацией о мире до 9 мая В офисе президента Украины публикацию назвали «вбросом, легализующим россиян»

Украина

Войска РФ нанесли по Украине массированный удар дронами и ракетами

Российские войска вечером 31 января и ранним утром 1 февраля ударили ракетами и дронами по нескольким регионам Украины. В Полтаве российская ракета повредила жилой дом. Погибли, по данным областной администрации на 12:00 по Киеву, три человека. 13 человек, в том числе трое детей, пострадали.

Ракеты и дроны также повредили жилые дома в Запорожье и Харькове, где один человек погиб. Еще два человека, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, погибли от российских ударов в Сумской области.

«Очередные террористические преступления», — написал Зеленский в телеграм-канале. «Каждый такой теракт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета — это спасение жизней», — подчеркнул президент Украины, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Война глазами читателей «Медузы»

Светлана (Ереван). [На войну ушел] мой друг детства с небольшой умственной отсталостью (точного диагноза никто никогда не ставил, но это было очевидно). Добрый, но очень поддающийся влиянию, постоянно попадал в дурные компании, над ним часто смеялись и издевались, часто использовали его как клоуна для своих шуток и приколов. Мы с братом с ним дружили. К службе он всегда был не годен, но его дурной папашка настоял, чтобы отслужил [срочником], а то не мужик.

Когда началась мобилизация, ему быстро прислали повестку, и он пошел. Причин несколько. Во-первых, слишком верит телевизору и плешивому [Путину], во-вторых, эта дурацкая позиция «я ни от кого бегать не буду». А еще: как же так, «пацаны засмеют», и все такое, а так героем будет. Ну и деньги, конечно. Открыто об этом никто не говорит, но зная его маму…

Первые месяцы мы всей семьей переживали, от него долго не было новостей, думали, что умер или пропал без вести. Но через некоторое время вышел на связь, все было хорошо. Когда мы встретились, сказал, что лучше туда не попадать, что там страшно. Но при этом ругает «хохлов» и считает, что пацаны — герои, а плеш [Путин] все верно делает.

Недавно получил серьезное ранение, был в госпитале, сейчас в отпуске, но никто его, естественно, не освободит, будет на войне до ее окончания. Я с ним переписываюсь, контакт не разорвала, хотя читать бредни бывает сложно, поэтому просто перевожу тему или не отвечаю. Жалко его.

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«Медуза»