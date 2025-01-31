Война Тысяча семьдесят третий день. Пленный солдат ВСУ на допросе в СК заявил, что совершал убийства и изнасилования в Курской области

Украинский сапер в Днепропетровской области обезвреживает неразорвавшуюся бомбу Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

СК показал видео допроса украинского военнопленного: он заявил, что насиловал и убивал мирных жителей в Курской области

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись допроса украинского военнослужащего Евгения Фабрисенко, захваченного в плен в Курской области. О Фабрисенко стало впервые известно 26 января — тогда в пресс-службе судов Курской области сообщили об аресте украинского военнослужащего, которого обвиняют по статьям о терроризме и преступлениях против половой неприкосновенности.

На записи, опубликованной российским СК, Фабрисенко говорит, что вместе с сослуживцами убивал и насиловал мирных жителей в селе Русское Поречное.

Видели дом. Заходим в этот дом. Там девушка. Мы с сослуживцем изнасиловали ее, и я поставил девушку на колени и застрелил. Вышли с первого дома, зашли в следующий дом. Там двое мужчин, одна женщина. Мужчин убили сразу, женщину я изнасиловал и заставил встать на колени и застрелил ее. Мы вышли, услышали шум в сарае. Открыли сарай, там в стоге сена прятались три бабушки и три дедушки. Мы их вывели, связали руки. Спустили в подвал, потом [сослуживец] «Мотыль» достал из подсумка гранату Ф-1 и кинул в подвал.

По версии Следственного комитета, в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко и трое его сослуживцев по приказу своего командира с позывным «Кум» убили 11 мужчин и 11 женщин, восьмерых из которых сначала изнасиловали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя видео, обвинил международную общественность в «глухоте», заявив, что «нужно все равно неустанно продолжать взывать к их совести и вниманию». При этом сами власти РФ не сообщали о намерении допустить иностранных журналистов в Русское Поречное или опубликовать какие-либо еще, кроме признания пленного военнослужащего, свидетельства, подтверждающие их версию событий.

Впервые о массовых убийствах мирных жителей в Русском Поречном во время украинской оккупации российские государственные СМИ сообщили 18 января. Тогда были опубликованы две видеозаписи, сделанные российскими военными, на которых видны тела лежащих в подвалах убитых людей. По представленным кадрам сделать какие-либо однозначные выводы об их личностях и причине гибели невозможно. В Украине называли публикации «продолжением дезинформационной кампании» российской пропаганды.

Какие объективные выводы можно сделать из тех видео Российские власти обвиняют ВСУ в расправе над мирными жителями в курском селе Русское Поречное. Это действительно так? Пытаемся понять по очень скупым данным

Мир

Госсекретарь США: неправильно, что мы заставили людей верить, что Украина сможет вернуть все территории

Госсекретарь США Марко Рубио вновь заявил, что при заключении мирного соглашения и Россия, и Украина должны будут пойти на уступки. Об этом он сказал в интервью журналистке Мегин Келли.

Рубио отметил, что хотя все, что сделал Владимир Путин — ужасно, сейчас реальность такова, что война зашла в тупик и продолжение финансирования Украины без попыток мирных переговоров приводит лишь к новым разрушениям и человеческим жертвам.

Неправильно, что мы каким-то образом позволили людям поверить в то, что Украина будет способна не просто победить Россию, а оттолкнуть все к тому состоянию, которое было в 2012-м или 2014-м, перед тем, как Россия захватила Крым.

Рубио подчеркнул, что Дональд Трамп видит своей главной задачей достижение устойчивого мира. Он не стал прямо отвечать на вопрос, чья позиция — Путина или Владимира Зеленского — является большим препятствием для этого. Он лишь отметил, что жесткие публичные заявления часто делаются с внутриполитическими целями, а реальные позиции сторон могут быть иными. «Даже Путин, который контролирует медиа, беспокоится об общественном мнении в России», — сказал Рубио.

Госсекретарь выразил мнение, что достижение договоренностей возможно только при посредничестве США под руководством Трампа, и подчеркнул, что для этого предстоит проделать «много тяжелой работы». «Это не будет простым и это займет какое-то время», — сказал он.

Зеленский, который в первые годы войны последовательно заявлял, что она должна закончиться только восстановлением контроля Украины над всей ее международно признанной территорией (включая Крым), с осени 2024 года смягчил риторику и стал допускать возможность мира, при котором часть украинских территорий де-факто останется под контролем РФ. При этом Зеленский подчеркивает, что юридически Украина потерю своих территорий не признает.

Путин настаивает, что все четыре региона Украины, об аннексии которых РФ объявила в 2022 году, должны целиком перейти под фактический контроль Москвы. Он заявляет о своей готовности к переговорам, но при этом называет Зеленского «нелегитимным» президентом, отказывая ему в праве ставить подпись под мирным соглашением.

Война глазами читателей «Медузы»

Данила (Подмосковье). Не так давно довелось проводить в последний путь одного из лучших друзей, который погиб на этой сумасшедшей володиной операции.

Он не поддерживал войну — у человека была черная полоса в жизни: расстался с девушкой, с работой не клеилось, со съемной квартиры пришлось съехать в родной город к регулярно пилящей матери. Хотел «оказаться хоть где-то полезным» и пошел на войну санитаром. Закончился контракт. Заставили подписать новый — штурмовиком. В итоге мина была последним, на что ступала его нога.

Батюшка на похоронах сказал, что мой друг героически отдал за всех нас свою жизнь. Что героического в том, чтобы умереть в Украине, святой отец не пояснил.

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«Медуза»