«Когда-то в этом городе жили 13 тысяч человек. После прихода россиян осталась пустошь» Фотографии Часова Яра, который захватывают войска РФ

Российские войска продолжают наступать на Часов Яр. В первой половине января ВС РФ захватили территорию Огнеупорного комбината — главного укрепрайона ВСУ в городе. Теперь бои идут за развалины, некогда бывшие центром Часова Яра. 29 января МВД Украины опубликовало в своем телеграм-канале фотографии разрушенного Часова Яра, сделанные сражающимися там бойцами ВСУ. «Когда-то в этом городе жили около 13 тысяч человек. Но после прихода россиян осталась лишь пустошь», — подчеркнуло украинское МВД.

С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.

Вид на Часов Яр. Снимок опубликовал в своем фейсбуке батальон специального назначения «Донбасс» Нацгвардии Украины 29 января 2025 года National Guard of Ukraine / AFP / Scanpix / LETA

Оператор дронов из 244-го отдельного батальона 112-й отдельной бригады территориальной обороны в Часовом Яре. 17 января 2025 года Andre Luis Alves / Anadolu / Getty Images

Руины домов в Часовом Яре. Снимок опубликовал в своем фейсбуке батальон специального назначения «Донбасс» Нацгвардии Украины 29 января 2025 года National Guard of Ukraine / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ с самоходной артиллерийской установкой (САУ) «Пион» в Часовом Яре. 27 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Украинские военные ведут огонь из САУ «Пион». 27 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Раненному украинскому солдату оказывают медицинскую помощь в пункте стабилизации в Часовом Яре. 29 января 2025 года Piotr Sobik / Anadolu / Getty Images

«Зубы дракона» — компонент наземной линии обороны, которая должна замедлить продвижение противника. Часов Яр, 26 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

Часов Яр. Снимок опубликовал в своем фейсбуке батальон специального назначения «Донбасс» Нацгвардии Украины 29 января 2025 года National Guard of Ukraine / AFP / Scanpix / LETA