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«Когда-то в этом городе жили 13 тысяч человек. После прихода россиян осталась пустошь» Фотографии Часова Яра, который захватывают войска РФ
Источник: Meduza
Российские войска продолжают наступать на Часов Яр. В первой половине января ВС РФ захватили территорию Огнеупорного комбината — главного укрепрайона ВСУ в городе. Теперь бои идут за развалины, некогда бывшие центром Часова Яра. 29 января МВД Украины опубликовало в своем телеграм-канале фотографии разрушенного Часова Яра, сделанные сражающимися там бойцами ВСУ. «Когда-то в этом городе жили около 13 тысяч человек. Но после прихода россиян осталась лишь пустошь», — подчеркнуло украинское МВД.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.