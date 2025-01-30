Война Тысяча семьдесят второй день. Пленному британцу грозит 20-летний срок за участие в боях в Курской области. В Сумах шесть человек погибли из-за атаки дрона

Последствия удара дрона по многоэтажному дому в Сумах Yehor Kryvoruchko / Kordon.Media / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

В результате атаки дрона в Сумах погибли четыре человека. В городе объявлены два дня траура

В городе Сумы российский беспилотник-камикадзе «Шахед» попал в многоэтажный дом, сообщили местные власти.

На четырех этажах дома разрушены пять квартир и 12 балконов. Спасатели достали из-под завалов тела четырех человек. Это две супружеские пары — 74-летний мужчина и его 69-летняя жена и 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, сообщила областная прокуратура.

Обновлено. Количество погибших достигло шести человек.

Еще девять человек, среди которых один ребенок, получили ранения, пятерых госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Сумах 30 и 31 января объявлены днями траура.

Россия

Дело британца, воевавшего в составе ВСУ в Курской области, передали в суд. Ему грозит пожизненное заключение

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела против гражданина Великобритании Джеймса Андерсона, воевавшего в составе ВСУ в Курской области. Дело передано во 2-й Западный окружной военный суд.

Андерсона обвиняют по статьям о теракте и наемничестве, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, Андерсон в середине ноября 2024 года незаконно пересек границу и вторгся в Курскую область. «Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступные действия против мирного населения», — говорится в сообщении СК.

О пленении 22-летнего гражданина Великобритании Джеймса Андерсона в Курской области российские государственные СМИ сообщили в конце ноября. Они опубликовали кадры допроса, на которых Андерсон утверждал, что тренировал украинских военных на полигоне под Кривым Рогом и не хотел участвовать в операции в Курской области, но командование отправило его туда насильно, забрав паспорт и телефон.

Андерсон также заявлял, что четыре года служил в войсках связи в Великобритании. После того, как он потерял работу, он увидел рекламу интернационального легиона ВСУ и решил присоединиться к нему.

Отец Андерсона позже рассказывал Daily Mail, что семья отговаривала его от поездки в Украину, но тот все равно уехал, потому что «считал, что поступает правильно». В МИД Великобритании заявляли, что будут «делать все возможное», чтобы оказать поддержку своему соотечественнику.

Война глазами читателей «Медузы»

Внимание! В этом письме есть много нецензурных слов.

Зина. Мой брат, добрый и честный человек, оказался в глупой и трагичной ситуации. Он принял решение пойти на войну — это было его способом сбежать от всего, что его окружало. У него был кризис — в отношениях, в жизни, […] долги, ипотека, чувство вины, накопленное годами, и он не знал, как с этим справиться. Все навалилось одновременно, и он увидел в войне якобы решение всех своих проблем. Ему казалось, что война даст ему шанс заработать денег и время услышать, чего он хочет от своей жизни на самом деле […].

Все пытались его отговорить: мы объясняли ему, что там нет никакого героизма, что ему придется убивать. Что даже если он не захочет участвовать в этом напрямую, все равно изменится, потому что он будет окружен насилием. Но он никого не слушал. [Чтобы справиться с собственным кризисом], он выбрал самый простой, но одновременно самый страшный путь — сбросить все на иллюзорного «будущего Игоря». Бегство от своей свободы.

Его отправили на первое боевое задание через пару месяцев после подписания контракта. Без должной подготовки, без понимания того, куда он вообще идет […] Он звонил жене и испуганным голосом говорил: «Люблю, поцелуй детей». Их привезли и дали команду в штурм. Его посадили на мотоцикл, и когда их группа отступала, начался минометный обстрел. Кто-то вернулся, а кто-то нет. Он оказался среди тех, кто не вернулся. Сейчас он числится без вести пропавшим с конца декабря. Герой, бля. Отвоевал кусочек Украины на благо своей страны?

Я думаю, что он погиб. И мне стыдно за эти мысли. Я выдохну, если он окажется жив. У меня просто есть понимание рисков, и я не пытаюсь себя обманывать. Очень большая вероятность, что он умер, и от этого тяжело. Потому что он был хорошим человеком, со светлыми мотивами, но он запутался и вовлекся в по-о-о-олную хуйню […]. В нашей семье все путинисты, кроме меня. Я третий год в эмиграции. И тем не менее, никто не понял брата, никто не одобрил его выбор. [Даже] наш батя, мент в прошлом, который ездил в Чечню в 1990-х, сказал, что нечего ему там делать.

[Когда брат ушел на войну], мы перестали общаться, потому что для меня это неприемлемо — поддерживать убийц. Жалею только о том, что не находила в себе больше силы быть неудобной и даже резкой, чтобы активнее доносить свое мнение […] И вот, если он живой, я хочу сказать ему — прямым текстом, не щадя больше его чувств: «Игорь, ты долбоеб! Посмотри, как тупо ты распорядился своей жизнью и свободой. И если ты вдруг со мной не согласен и будешь сейчас цепляться за иллюзорный „опыт“, который ты здесь получил — знай, я тебе не верю. Это очередная попытка исказить реальность. А внутри ты прекрасно знаешь, что натворил полную хуйню. И пока ты не научишься себе в этом признаваться — ты не приблизишься к тому, чтобы быть счастливым, свободным и живым».

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