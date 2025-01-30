Суд в Петербурге приговорил к 11 годам жителя Харькова по обвинению в шпионаже. Его задержали, когда он поехал за матерью на оккупированные территории

Санкт-Петербургский городской суд приговорил жителя Харькова Ивана Забавского к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже (статья 276 УК), сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Забавского признали виновным в сборе и передаче секретных сведений по заданию Службы безопасности Украины. Его дело было зарегистрировано в суде в июле 2024 года и рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно» в материалах.

29-летнего Забавского арестовали в июне 2023 года. Его близкие рассказывали «Медиазоне», что он пропал осенью 2022 года, когда пытался вывезти мать из оккупированной российскими войсками Таволжанки — села в Купянском районе Харьковской области.

Мать Забавского, жившая в Таволжанке, рассказала, что она похоронила свою старшую сестру, убитую снарядом, и решила уехать из села в Харьков к сыну. Выбираться ей пришлось через Россию, и, прибыв в Белгород, она узнала, что ее сын поехал за ней в Таволжанку, потому что не мог ее найти — в селе под оккупацией не было ни связи, ни интернета.

Позже стало известно, что Забавский решил поехать в Таволжанку в качестве водителя с грузом гуманитарной помощи. На машине, загруженной продуктами, он доехал до села и там пропал. Мать узнала о том, что с ним, только в мае 2023 года, когда российское Минобороны ответило ей на запрос, что ее сын «задержан за противодействие специальной военной операции».

После приговора Иван Забавский рассказал о пытках, сообщила «Медиазона» со ссылкой на источник, который ознакомился с запиской украинца. В ней он пишет про «долгие и ужасные десять месяцев в плену», постоянном голоде, а также об избиениях. «Электричество, резиновые дубинки, ноги были как светофор, одни синяки сходили, другие появлялись, и так каждый день», — говорится в записке. Из ее текста неясно, где именно держали Забавского.

Читайте также

Почти год назад в оккупированной части Харьковской области пропал украинец, который хотел вывезти мать из зоны боевых действий Теперь стало известно, что он арестован в Петербурге — по обвинению в шпионаже

Читайте также

Почти год назад в оккупированной части Харьковской области пропал украинец, который хотел вывезти мать из зоны боевых действий Теперь стало известно, что он арестован в Петербурге — по обвинению в шпионаже