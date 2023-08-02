Страница Ивана Забавского в Instagram

В Петербурге по делу о шпионаже арестован 27-летний украинец Иван Забавский. Его близкие рассказали «Медиазоне», что он пропал осенью 2022 года, когда пытался вывезти мать из оккупированной российскими войсками Таволжанки — села в Купянском районе Харьковской области.

По словам матери Забавского Марины, 25 сентября она похоронила старшую сестру, убитую снарядом во дворе своего дома, после чего решила уехать из села, в котором к тому времени уже не было ни воды, ни газа, ни связи. «Я похоронила ее во дворе, яму ей копала. И я просто подумала: все, я этого не выдержу», — рассказала она.

Женщина решила поехать в Харьков к своему сыну. Делать это пришлось через Россию, поскольку мирных жителей Купянского района перестали пропускать на территорию Украины из-за начавшегося наступления ВСУ.

Забавская рассказала, что сперва поехала в Сумскую область, там она прошла проверку вещей и документов российскими военными, после чего отправилась в Белгород. Спустя несколько дней после отъезда женщина смогла связаться с родственниками в Украине. От них она и узнала, что в тот же день, когда она уехала из Таволжанки, ее сын поехал за ней.

Когда я вышла на связь, мне родственники говорят: «Ваня пошел за тобой, хотел тебя забрать из дому. Связи у нас не было, интернета не было, то есть он не мог сообщить, что за мной едет. Я, когда это узнала, просто не понимала, что мне делать — там же обстрелы, туда не вернешься. Стала ждать-пождать — нету его, ждать-пождать — нету. Я искала его, и знакомым звонила, и волонтерам, и туда, и сюда — нигде нет.

Родственники рассказали Забавской, что ее сын поехал за ней как волонтер, поскольку понимал, что просто так его не пропустят в зону боевых действий. Он взял машину у друга, загрузил ее хлебом, медикаментами и гречкой и поехал в село Двуречная. Там он оставил машину, взял у местных жителей велосипед и поехал в Таволжанку.

Потом Иван пропал. Что с ним случилось, Забавской тогда узнать не удалось. В середине декабря она поехала обратно в Таволжанку.

Там я стала искать его сама, ходить по людям, по соседям. Там очень мало людей осталось. И одна соседка рассказала, что видела его: как прошел он и два военных российских по дороге. Говорит, что он поздоровался с ней и назвал свое имя и фамилию. Я так понимаю, чтобы она точно поняла, что это он. Его увели в сторону центра села, больше она его не видела.

Из разговоров с соседями Забавская поняла, что ее сына, скорее всего, задержали военные из самопровозглашенной ДНР. Она пыталась связаться с местными властями, но о судьбе сына так ничего и не узнала.

Только в мае 2023 года Минобороны России ответило ей на запрос, посланный еще в декабре: в ведомстве подтвердили, что ее сын «задержан за противодействие » и «находится на территории России».

Об аресте сына Забавская узнала от корреспондента «Медиазоны». При этом она категорически отрицает, что ее сын мог заниматься шпионажем. По словам Забавской, Иван «приложил все усилия, чтобы не участвовать» в войне: «Он сделал все возможное, чтобы не пойти на эту войну, Иван был гражданским. Он не хотел идти. Я знаю своего сына, и я знаю, что никакое противодействие он не оказывал, его держат просто ни за что».

Как пишет «Медиазона», в соцсетях Забавского можно найти фотографии 2016 года, где он позирует в военной форме и прыгает с парашютом. Его мать рассказала, что он проходил срочную службу в десанте, после чего ушел из армии. В последние годы Забавский зарабатывал на жизнь изготовлением шаурмы в Харькове и Двуречной. Где находился Забавский после задержания, неясно.

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