Война Тысяча семьдесят первый день. Путин выдвинул новые требования для мирного договора. Против главы Минобороны Украины открыли уголовное производство

Рустем Умеров и Владимир Зеленский в декабре 2024 года Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Против министра обороны начали уголовное производство

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство против министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом стало известно поздно вечером 28 января.

Производство было начато по заявлению Центра противодействия коррупции о возможном злоупотреблении властью (часть 2 статьи 364 УК Украины) из-за того, что Умеров не стал продлевать контракт с главой Агентства оборонных закупок (АОЗ) Мариной Безруковой.

АОЗ занимается закупками вооружений для украинской армии. Это автономная структура в составе Минобороны, которая была создана летом 2022 года после серии коррупционных скандалов в министерстве, чтобы сделать закупки максимально прозрачными.

Директор АОЗ по уставу назначается независимым наблюдательным советом, однако в декабре 2024 года Минобороны поменяло устав АОЗ и получило право самостоятельно назначать директора в случае «угроз национальной безопасности». 24 января Умеров объявил, что не будет продлять истекающий контракт Безруковой — несмотря на то, что всего неделей ранее за это проголосовал наблюдательный совет.

Умеров объяснял увольнение Безруковой тем, что вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами АОЗ занималось «политическими играми» и что уровень прозрачности закупок, по его мнению, был избыточным в условиях продолжающейся войны: «Закупки оружия почему-то превратились в „Амазон“, где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей».

АОЗ, в свою очередь, заявило о давлении на наблюдательный совет и подчеркнуло, что продолжает считать своим руководителем Безрукову.

По статье о злоупотреблении властью Умерову грозит до шести лет лишения свободы. Он пока не комментировал начатое уголовное производство.

Мир

Путин выдвинул новые требования для мирного договора. Зеленский обвинил его в затягивании войны

Президент РФ Владимир Путин вечером 28 января заявил, что Россия не будет считать легитимным мирный договор, если со стороны Украины его подпишет президент Владимир Зеленский.

Путин повторил свое утверждение, что Зеленский не является легитимным президентом, так как пятилетний срок его полномочий истек в мае 2024 года. Президент РФ сказал, что не против участия Зеленского в собственно переговорах, предшествующих подписанию соглашения, но дал понять, что не видит в нем равного себе по статусу собеседника: «Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые эти переговоры будут вести».

Президент РФ также потребовал, чтобы в Украине отменили указ Зеленского, запрещающий вести с Путиным переговоры. При этом он указал, что у Зеленского (опять-таки, из-за якобы нелегитимности) нет права отменить указ, но это может сделать спикер Верховной рады.

В ночь на 29 января заявления Путина прокомментировал Зеленский. Он сказал, что Путин «делает все, чтобы затянуть войну», потому что боится переговоров. По мнению Зеленского, сейчас появилась «возможность достичь реального мира», но Путин делает все, чтобы «продолжать убивать полномасштабно» — или получить паузу для подготовки нового вторжения.

Заявления Путина и Зеленского прозвучали на фоне ожиданий, вызванных вступлением в должность президента США Дональда Трампа. Трамп и представители его команды постоянно говорят о желании способствовать завершению войны в максимально короткие сроки и о своей готовности — в отличие от администрации Джо Байдена — вести переговоры с Путиным.

Война глазами читателей «Медузы»

Дмитрий (Свердловская область). В городе на 150 тысяч человек, откуда я родом, добровольная отправка на войну — это не выбор самих мужчин. Авторитарные женщины с детьми отправляют мужей на войну, чтобы жить в роскоши и «добиться» лучшей жизни, не работая. Они считают, что если нашли одного такого мужа, то найдут и нового, [и в случае смерти] не считаются с такой потерей. Это очень цинично обсуждается в городских пабликах.

Мне самому предлагала заключить контракт моя пристав, когда с меня взыскивали штраф за дискредитацию ВС РФ. Они приглашают на «беседу» перед тем, как завести производство, и там предлагают контракт в обмен на прощение долга и высокую зарплату.

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