Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не считает его легитимным президентом, который мог бы подписать итоговое мирное соглашение.

«Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он [Зеленский] не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые эти переговоры будут вести», — сказал Путин корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин также отметил, что перед началом переговоров должен быть отменен указ Зеленского, запрещающий вести их с российскими властями. По его мнению, сам президент Украины не может сделать этого, так как является нелегитимным — но это может сделать председатель Верховной рады.

Путин в очередной раз выразил точку зрения, что «западные спонсоры» хотят прекратить войну, они могут надавить на Украину и «закрыть вопросы правового характера».

Также президент РФ заявил, что весной 2022 года принял решение об отводе российских войск из-под Киева по просьбе «некоторых европейских лидеров», которые заявили ему, что Украина не может подписывать мирный договор «с пистолетом у виска». Однако Россию «обманули», и лидеры западных стран «уговорили украинцев продолжать войну» вместо заключения соглашения о мире.

Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным в октябре 2022 года, вскоре после того, как Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины.

26 января 2025 года Зеленский заявил, что его указ подразумевал запрет на переговоры для всех, кроме него самого. «Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров, и всем остальным я запретил», — сказал он.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года — с тех пор российская пропаганда и власти выдвигают тезис о его «нелегитимности». В самой Украине существует консенсус по поводу того, что, пока идет война, Зеленский остается главой государства.

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