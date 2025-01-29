Зеленский: «Есть возможность достичь реального мира, но Путин боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, который накануне заявил, что Зеленский не имеет права подписать итоговое мирное соглашение. Заявление президента Украины появилось в его соцсетях в ночь на 29 января.

«Сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной», — заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас «есть возможность достичь реального мира», но Путин делает все, чтобы «или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение».

Зеленский призвал мировых лидеров «принудить» Россию к миру:

Мировым лидерам стоит учесть ошибки предыдущих лет и тех лидеров, которые уже ушли со сцены, а именно: Путин имеет большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно — все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому.

Президент РФ Владимир Путин заявил 28 января, что мирные переговоры можно вести «с кем угодно», но «в силу своей нелегитимности» Владимир Зеленский «не имеет права ничего подписывать». «Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые эти переговоры будут вести», — сказал Путин. Российский президент также заявил, что до начала переговоров власти Украины должны отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией. По словам Путина, у Зеленского нет прав его отменить — но это может сделать спикер Верховной рады.

Владимир Зеленский в 2022 году, вскоре после аннексии четырех регионов Украины, подписал указ, запрещающий вести переговоры с Владимиром Путиным. Зеленский заявил 26 января 2025-го, что указ позволяет вести переговоры только ему: «Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров, и всем остальным я запретил».

Российские власти и пропагандисты начали говорить о «нелегитимности» Владимира Зеленского после того, как в мае 2024 года истек пятилетний срок его президентских полномочий. В Украине считают, что новые выборы президента нельзя проводить, пока идет война.

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