Война Тысяча семидесятый день. 157-я бригада ВСУ распадается после переброски под Покровск
«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.
Украина
Недавно созданная 157-я бригада ВСУ распадается на части: новобранцы бегут, увидев окопы, целые батальоны забирают в другие бригады
Некоторые украинские военные из недавно сформированной 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили часть, пропали без вести или погибли вскоре после того, как бригаду развернули в районе Покровска Донецкой области. Подробно об этом рассказало украинское издание Hromadske, поговорившее с военнослужащими.
157-ю бригаду начали формировать весной 2024 года, отдельные подразделения вступили в боевые действия в сентябре, а полноценно бригада начала участвовать в войне в ноябре. Бойцов сразу же направили на одно из ключевых направлений — под Покровск и Курахово Донецкой области, рассказала Hromadske жена одного из военных бригады, который пропал 29 декабря 2024-го. Командир пропавшего военного сообщил женщине, что ее муж мог самовольно оставить часть. Собеседница издания надеется, что он попал в российский плен. Родственники бойцов 157-й бригады много пишут об их исчезновении в группе в фейсбуке, посвященной поиску людей, пропавших без вести в Украине.
Один из военных бригады рассказал Hromadske, что самовольно часть оставляли как солдаты, так и офицеры. «Одну группу вывезли в окопы, они на это посмотрели, сели в машину и уехали. Сразу семь человек», — рассказал собеседник. Сколько всего человек бежали из бригады, неизвестно. Источники издания говорят, что это может быть как минимум треть бригады — то есть несколько сотен или более тысячи человек. При этом число потерь в бригаде не раскрывают даже на условиях анонимности.
Один из военных заявил изданию, что 157-ю бригаду «разобрали на запчасти», не дав солдатам времени на боевую слаженность. «То есть приехали из других бригад и забрали наши уже созданные батальоны полностью в штат. Так у нас просто под ноль выгребли два батальона. Хотя мы вышли на боевые только два месяца назад», — сказал военный. Другой собеседник заявил, что 48 новобранцев забрали в 55-ю бригаду ВСУ, после чего все они погибли.
В Генштабе ВСУ в ответ на запрос Hromadske заявили, что солдат перебрасывают из одной части в другую из-за «кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности». «Доукомплектование воинских частей может производиться благодаря перемещению личного состава между воинскими частями, в том числе без согласия военнослужащих», — заявили в Генштабе.
Командир 157-й бригады ВСУ полковник Петр Чуб сказал Hromadske, что почти все солдаты прошли индивидуальную подготовку, но бригаде не дали времени на коллективную подготовку. «И это желание не мое как командира и не моих подчиненных, это исполнение предписаний и распоряжений, которые мы выполняем», — сказал командир. Офицер штаба 157-й бригады сказал на условиях анонимности: «Вы же понимаете, когда из штаба идет приказ „вперед-вперед“, то было у тебя время на слаживание или не было, никого, собственно говоря, не колышет».
Полковник Петр Чуб признал, что солдаты бегут из бригады. По его мнению, это происходит из-за низкой мотивации мобилизованных и из-за того, что бригаду дробят на части. По словам командира, из бригады четыре раза забирали солдат, чтобы перевести в другие воинские части, в том числе в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту. После того, как несколько дней назад солдаты поняли, что их заберут в десантно-штурмовые войска, в бригаде стало больше случаев самовольного оставления части. При этом Петр Чуб отверг утверждения, что бригада понесла потери на уровне 40%. «Военная часть продолжает выполнять поставленные боевые задачи, и мы будем продолжать. Как и подготовку личного состава», — сказал Чуб.
157-ю бригаду, по словам источников Hromadske, создали исключительно из мобилизованных украинцев, у бригады нет «боевого скелета», то есть солдат, которые уже участвовали в войне. «К примеру, к 30 бывалым ребятам из роты вливаются новые люди […] А здесь все новые. Они друг на друга смотрят — луп-луп, луп-луп. Друг с другом поговорили: „Все, нам срака“. Развернулись и ушли», — сказал один из источников. Офицер бригады сказал, что в каждой роте хотя бы ротный должен иметь боевой опыт, а ротный сам — «позавчера сидел дома, никого не трогал».
Один из собеседников Hromadske в 157-й бригаде задался вопросом, зачем руководство ВСУ создает новые бригады вместо того, чтобы направлять новобранцев в уже созданные подразделения. Журналисты издания спросили об этом Генштаб, вот что там ответили:
Формирование и комплектование новых организационно-штатных структур в ВСУ во время военного положения осуществляется в соответствии с потребностями, возникающими в процессе выполнения возложенных задач и с учетом ситуации на линии столкновения, соотношения сил и средств противника и на основании соответствующих решений руководства государства и ВСУ.
Группа Militaryland, которая отслеживает структуру украинских войск, считает, что 157-я бригада ВСУ повторяет историю других бригад 150-й серии. «Бойцов забирали в процессе формирования, подразделения спешно отправляли на фронт, отправляли без должной подготовки, что приводило к большим потерям. Состояние 150-х бригад просто ужасает, и остается только удивляться, почему эти проблемы остаются без внимания высшего командования, и надеяться, что оставшиеся еще не развернутые бригады, а именно 156-я, 158-я и 159-я, смогут извлечь уроки из этих ошибок», — заявили представители Militaryland.
157-я бригада — одна из восьми бригад 150-й серии, куда также входят 151-я, 153-я, 154-я, 155-я, 156-я, 158-я и 159-я механизированные бригады, сформированные в 2023-2024 годах, пишет корреспондент американского журнала Forbes Дэвид Акс. По его словам, эти бригады «большие, но хрупкие»: неопытность командиров, недостаток современной бронетехники и низкий моральный дух приводят к дезертирству.
Ситуацию в 157-й бригаде ВСУ сравнивают с тем, что происходило в другой недавно сформированной бригаде, 155-й. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил в декабре 2024 года, что из 155-й бригады, не вступая в бой, дезертировали 1700 военных, а еще 50 сбежали во время учений во Франции. В Минобороны Франции подтвердили, что во время учений дезертировали 55 военных. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый говорил, что новую бригаду формировали «в довольно сжатые сроки — всего за несколько месяцев», что привело к «формальному отношению со стороны ответственных лиц». Командира бригады Дмитрия Рюмшина уволили в декабре 2024 года «за провалы с мотивацией бойцов и управляемостью подразделения», а в январе 2025-го задержали по делу о массовом дезертирстве солдат.
На фоне дезертирства в 155-й бригаде, как сообщал 12 января журналист Юрий Бутусов, президент Украины Владимир Зеленский решил остановить формирование новых бригад и направить новобранцев в уже существующие боеспособные подразделения.
Война глазами читателей «Медузы»
Тимур. […] Несколько моих знакомых пошли на войну добровольцами, деньги при этом роль играли второстепенную. У всех у них — и у многих других, кто пока не на фронте (причем это зачастую молодые люди 25-35 лет) — миропонимание примерно такое:
1. Страна стране — волк.
2. Наша страна — в кольце врагов.
3. Запад начал войну с Россией руками обманутых украинцев. На судьбу Украины и украинцев Западу плевать. Но нам приходится защищаться, ибо страна в опасности.
Это настолько глухо забетонированный взгляд, что его адепты напоминают сектантов. Как их из этого выводить, непонятно. Но многие готовы идти на войну, если их прямо призовут. Потому что Родина в опасности. Прямо вот так. Многие просто наивны, до сих пор верят, что российское государство не будет обманывать. Например, пришла повестка «на сверку данных». Он такой: «Ну это же всего лишь на сверку, надо сходить, а то как бы чего не вышло». Телята.
Не знаю ни одного, кто пошел бы на войну чисто за деньги. Большинство, по крайней мере из добровольцев, искренне верят, что делают хорошее дело.