Война Тысяча семидесятый день. 157-я бригада ВСУ распадается после переброски под Покровск

Украинский военный в Покровске Донецкой области, 18 января 2025 года Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы подробно останавливаемся на нескольких сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь мнением о россиянах, которые добровольно заключают контракт с Минобороны, а если у вас есть такие знакомые, расскажите нам о них и об их мотивах. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Недавно созданная 157-я бригада ВСУ распадается на части: новобранцы бегут, увидев окопы, целые батальоны забирают в другие бригады

Некоторые украинские военные из недавно сформированной 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно оставили часть, пропали без вести или погибли вскоре после того, как бригаду развернули в районе Покровска Донецкой области. Подробно об этом рассказало украинское издание Hromadske, поговорившее с военнослужащими.

157-ю бригаду начали формировать весной 2024 года, отдельные подразделения вступили в боевые действия в сентябре, а полноценно бригада начала участвовать в войне в ноябре. Бойцов сразу же направили на одно из ключевых направлений — под Покровск и Курахово Донецкой области, рассказала Hromadske жена одного из военных бригады, который пропал 29 декабря 2024-го. Командир пропавшего военного сообщил женщине, что ее муж мог самовольно оставить часть. Собеседница издания надеется, что он попал в российский плен. Родственники бойцов 157-й бригады много пишут об их исчезновении в группе в фейсбуке, посвященной поиску людей, пропавших без вести в Украине.

Один из военных бригады рассказал Hromadske, что самовольно часть оставляли как солдаты, так и офицеры. «Одну группу вывезли в окопы, они на это посмотрели, сели в машину и уехали. Сразу семь человек», — рассказал собеседник. Сколько всего человек бежали из бригады, неизвестно. Источники издания говорят, что это может быть как минимум треть бригады — то есть несколько сотен или более тысячи человек. При этом число потерь в бригаде не раскрывают даже на условиях анонимности.

Один из военных заявил изданию, что 157-ю бригаду «разобрали на запчасти», не дав солдатам времени на боевую слаженность. «То есть приехали из других бригад и забрали наши уже созданные батальоны полностью в штат. Так у нас просто под ноль выгребли два батальона. Хотя мы вышли на боевые только два месяца назад», — сказал военный. Другой собеседник заявил, что 48 новобранцев забрали в 55-ю бригаду ВСУ, после чего все они погибли.

В Генштабе ВСУ в ответ на запрос Hromadske заявили, что солдат перебрасывают из одной части в другую из-за «кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности». «Доукомплектование воинских частей может производиться благодаря перемещению личного состава между воинскими частями, в том числе без согласия военнослужащих», — заявили в Генштабе.

Командир 157-й бригады ВСУ полковник Петр Чуб сказал Hromadske, что почти все солдаты прошли индивидуальную подготовку, но бригаде не дали времени на коллективную подготовку. «И это желание не мое как командира и не моих подчиненных, это исполнение предписаний и распоряжений, которые мы выполняем», — сказал командир. Офицер штаба 157-й бригады сказал на условиях анонимности: «Вы же понимаете, когда из штаба идет приказ „вперед-вперед“, то было у тебя время на слаживание или не было, никого, собственно говоря, не колышет».

Полковник Петр Чуб признал, что солдаты бегут из бригады. По его мнению, это происходит из-за низкой мотивации мобилизованных и из-за того, что бригаду дробят на части. По словам командира, из бригады четыре раза забирали солдат, чтобы перевести в другие воинские части, в том числе в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту. После того, как несколько дней назад солдаты поняли, что их заберут в десантно-штурмовые войска, в бригаде стало больше случаев самовольного оставления части. При этом Петр Чуб отверг утверждения, что бригада понесла потери на уровне 40%. «Военная часть продолжает выполнять поставленные боевые задачи, и мы будем продолжать. Как и подготовку личного состава», — сказал Чуб.

157-ю бригаду, по словам источников Hromadske, создали исключительно из мобилизованных украинцев, у бригады нет «боевого скелета», то есть солдат, которые уже участвовали в войне. «К примеру, к 30 бывалым ребятам из роты вливаются новые люди […] А здесь все новые. Они друг на друга смотрят — луп-луп, луп-луп. Друг с другом поговорили: „Все, нам срака“. Развернулись и ушли», — сказал один из источников. Офицер бригады сказал, что в каждой роте хотя бы ротный должен иметь боевой опыт, а ротный сам — «позавчера сидел дома, никого не трогал».

Один из собеседников Hromadske в 157-й бригаде задался вопросом, зачем руководство ВСУ создает новые бригады вместо того, чтобы направлять новобранцев в уже созданные подразделения. Журналисты издания спросили об этом Генштаб, вот что там ответили:

Формирование и комплектование новых организационно-штатных структур в ВСУ во время военного положения осуществляется в соответствии с потребностями, возникающими в процессе выполнения возложенных задач и с учетом ситуации на линии столкновения, соотношения сил и средств противника и на основании соответствующих решений руководства государства и ВСУ.

Группа Militaryland, которая отслеживает структуру украинских войск, считает, что 157-я бригада ВСУ повторяет историю других бригад 150-й серии. «Бойцов забирали в процессе формирования, подразделения спешно отправляли на фронт, отправляли без должной подготовки, что приводило к большим потерям. Состояние 150-х бригад просто ужасает, и остается только удивляться, почему эти проблемы остаются без внимания высшего командования, и надеяться, что оставшиеся еще не развернутые бригады, а именно 156-я, 158-я и 159-я, смогут извлечь уроки из этих ошибок», — заявили представители Militaryland.

157-я бригада — одна из восьми бригад 150-й серии, куда также входят 151-я, 153-я, 154-я, 155-я, 156-я, 158-я и 159-я механизированные бригады, сформированные в 2023-2024 годах, пишет корреспондент американского журнала Forbes Дэвид Акс. По его словам, эти бригады «большие, но хрупкие»: неопытность командиров, недостаток современной бронетехники и низкий моральный дух приводят к дезертирству.

Ситуацию в 157-й бригаде ВСУ сравнивают с тем, что происходило в другой недавно сформированной бригаде, 155-й. Украинский журналист Юрий Бутусов заявил в декабре 2024 года, что из 155-й бригады, не вступая в бой, дезертировали 1700 военных, а еще 50 сбежали во время учений во Франции. В Минобороны Франции подтвердили, что во время учений дезертировали 55 военных. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый говорил, что новую бригаду формировали «в довольно сжатые сроки — всего за несколько месяцев», что привело к «формальному отношению со стороны ответственных лиц». Командира бригады Дмитрия Рюмшина уволили в декабре 2024 года «за провалы с мотивацией бойцов и управляемостью подразделения», а в январе 2025-го задержали по делу о массовом дезертирстве солдат.

На фоне дезертирства в 155-й бригаде, как сообщал 12 января журналист Юрий Бутусов, президент Украины Владимир Зеленский решил остановить формирование новых бригад и направить новобранцев в уже существующие боеспособные подразделения.

мы подробно рассказывали о ситуации в 155-й бригаде Война Тысяча сорок девятый день. Новобранцы дезертируют из бригады ВСУ, подготовленной во Франции. Патриарх Кирилл освящает кресты для военных с инициалами Путина

Война глазами читателей «Медузы»

Тимур. […] Несколько моих знакомых пошли на войну добровольцами, деньги при этом роль играли второстепенную. У всех у них — и у многих других, кто пока не на фронте (причем это зачастую молодые люди 25-35 лет) — миропонимание примерно такое:

1. Страна стране — волк.

2. Наша страна — в кольце врагов.

3. Запад начал войну с Россией руками обманутых украинцев. На судьбу Украины и украинцев Западу плевать. Но нам приходится защищаться, ибо страна в опасности.

Это настолько глухо забетонированный взгляд, что его адепты напоминают сектантов. Как их из этого выводить, непонятно. Но многие готовы идти на войну, если их прямо призовут. Потому что Родина в опасности. Прямо вот так. Многие просто наивны, до сих пор верят, что российское государство не будет обманывать. Например, пришла повестка «на сверку данных». Он такой: «Ну это же всего лишь на сверку, надо сходить, а то как бы чего не вышло». Телята.

Не знаю ни одного, кто пошел бы на войну чисто за деньги. Большинство, по крайней мере из добровольцев, искренне верят, что делают хорошее дело.

Поделитесь с нами историями о российских добровольцах

«Медуза»