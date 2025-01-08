«Формальное отношение, низкая мотивация командиров». Командующий Сухопутными войсками ВСУ объяснил, почему военные дезертировали на учениях во Франции

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый 8 января опубликовал в фейсбуке большое сообщение, в котором объяснил случаи дезертирства в 155-й механизированной бригаде ВСУ, допущенные как во время обучения во Франции, так и в самой Украине.

По словам Драпатого, новую бригаду совместно с Францией формировали «в довольно сжатые сроки — всего за несколько месяцев». Для Сухопутных войск, считает командующий, такой проект «стал вызовом, и не все службы сработали на отлично». Он подчеркнул, что Франция «полностью выполнила свои обязательства перед Украиной».

Во время генерации новой бригады имело место формальное отношение со стороны ответственных лиц: это и ненадлежащее управление и контроль за всем процессом; и ошибки при комплектовании, и не всегда взвешенные решения по управлению личным составом бригады; несовершенное планирование подготовки как в Украине, так и за рубежом; и запоздалая реакция высшего командования на проблемы.

Михаил Драпатый заявил, что командование проанализировало «большинство системных недостатков». «Эти проблемы будут присущи любому вновь созданному подразделению, если его сразу после формирования применять в боевых действиях», — считает командующий.

Он отметил, что 155-я бригада находится на фронте меньше месяца, и сейчас «проявляются все недостатки в комплектовании и подготовке личного состава». По его словам, несмотря на возникшие сложности бригада «заняла полосу, выполняет боевые задачи, держит позиции», а также «работает над устранением ошибок и улучшением боеспособности».

Говоря о случаях самовольного оставления части, Михаил Драпатый заявил, что в бригаде сложилась «непростая» ситуация.

Главный вызов, с которым столкнулась бригада — это низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, которые непосредственно руководят людьми. Это, а также привлечение подразделений в боевые действия обусловливают количество [случаев] самовольного оставления части в 155-й бригаде. Должен отметить, что не наблюдал массовых случаев оставления воинами своих боевых позиций.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил в декабре 2024 года, что Государственное бюро расследований Украины проводит проверку из-за случаев дезертирства в 155-й механизированной бригаде ВСУ имени Анны Киевской. По данным Бутусова, 1700 военных дезертировали из бригады, не вступая в бой, а еще 50 сбежали во время учений во Франции. Представитель французской армии сообщил AFP 6 января, что во время тренировок во Франции дезертировали несколько десятков военнослужащих ВСУ. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил 8 января, что дезертировали 55 военных.

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