«Простого решения не существует» Нехватка новобранцев создает в Украине не только военные, но также социальные и политические проблемы, пишет WSJ

Новобранцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ на учебном полигоне в Донецкой области. 15 октября 2024 года Press service of 24 Mechanized brigade / EPA / Scanpix / LETA

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку новобранцев в условиях, когда полномасштабная война продолжается уже почти три года, пишет The Wall Street Journal. Издание напоминает, что в разных городах Украины ищут мужчин, подлежащих мобилизации, устраивая проверки в клубах, ресторанах и после концертов (в частности, широкий резонанс получило видео задержания зрителей концерта «Океана Эльзы»).

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В мае 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который снизил призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет, а всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязал обновить свои военно-учетные данные. Кроме того, до окончания военного положения мужчины в Украине обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по первому требованию сотрудников военкоматов и полицейских.

Западные союзники призывают власти Украины еще больше снизить призывной возраст для мобилизации. Однако противники этой меры указывают, что она еще больше усугубит демографический кризис. По их словам, мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в стране и так мало из-за спада рождаемости в постсоветский период.

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По словам начальника отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрины и подготовки Генштаба ВСУ Василия Румака, по состоянию на середину октября обучение одновременно проходят 20 тысяч новобранцев. Однако несколько месяцев назад одновременно подготовку проходили почти 35 тысяч мобилизованных.

На передовой, пишет WSJ, украинские военные говорят, что им отчаянно не хватает людей, несмотря на кампанию по мобилизации. Для защиты территории требуется меньше солдат, чем для наступательных операций, но операция ВСУ в Курской области, отмечает издание, привела к еще большему истощению сил на других участках фронта. Данные украинской прокуратуры также показывают рост числа военных, которые оставляют свои позиции или становятся дезертирами.

Как отмечает WSJ, война идет уже почти три года, и большинство жителей Украины, которые хотели вступить в ВСУ, уже сделали это, поэтому привлечь новобранцев на военную службу все сложнее. Многие из тех, кто подлежит мобилизации, скрываются или смогли нелегально покинуть страну.

Среди военных, которые служат на передовой почти три года, нарастает обида на уклонистов, пишет WSJ. Нехватка людей, готовых сражаться, означает, что те, кто уже служит, скорее всего смогут демобилизоваться только в случае ранения или смерти.

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Нехватка новобранцев представляет для Украины не только военную, но и социальную и политическую проблему. В обществе нарастает напряженность из-за мобилизации, пишет издание, напоминая, что в октябре генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал чиновников, получивших «фальшивые инвалидности», чтобы избежать военной службы.

Зеленский, отмечает издание, находится под давлением и должен показать, что бремя войны распределяется в обществе поровну — особенно после многих скандалов с участием должностных лиц, которые якобы брали взятки в обмен на освобождение от мобилизации.

И если ранее должностные лица, занимающиеся призывом, в очевидной попытке избежать разжигания социальной напряженности или возникновения политических проблем для правительства фокусировались на мобилизации в небольших населенных пунктах, то теперь проверки устраивают и в крупных городах, пишет WSJ. «Вот так выглядит справедливая мобилизация — когда людей забирают не только из сел и маленьких городков, но и из больших городов, где люди спокойно ходят на концерты и рестораны», — цитирует издание заместителя командующего 3-й штурмовой бригадой Украины Максима Жорина.

Россия, по оценкам западных экспертов, тоже теряет военных быстрее, чем может восполнить потери новобранцами. Однако, отмечает WSJ, население РФ в несколько раз больше, чем Украины, а авторитарная система позволяет забирать жителей на военную службу.

При этом украинские чиновники говорят, что у них достаточно новобранцев, чтобы компенсировать потери и даже создать некоторые резервы. Однако официальные лица в Киеве утверждают, что расширение мобилизации неэффективно без большего количества западных поставок для надлежащего вооружения новобранцев.

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«Простого решения не существует», — предупреждает Матье Булег из американского Центра анализа европейской политики. «К сожалению, это критическая проблема, которую вы не сможете решить, отправив туда все необходимое, включая западные войска», что маловерятно, подчеркнул он.

Украина, пишет издание, пытается увеличить число стремящихся попасть на службу в ВСУ, в том числе разрешив подразделениям самостоятельно привлекать новобранцев. На улицах городов висят рекламные плакаты с призывами отправиться на службу в то или иное подразделение, прославившееся во время войны. Кроме того, существуют планы реформировать систему подготовки новобранцев, в том числе увеличив срок обучения с одного до полутора месяцев.

Однако, как признает инструктор одного из учебных центров ВСУ, использующий позывной «Фьюри», пока новобранцы, попавшие в ВСУ в рамках мобилизации, участвовать в боевых действиях не хотят. «Самая большая проблема заключается в том, чтобы изменить их мышление», — считает он.

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