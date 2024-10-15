В офисе президента Украины заявили, что американские политики давят на Зеленского в вопросе мобилизации мужчин 18–25 лет

Американские политики обеих партий (Демократической и Республиканской) давят на Владимира Зеленского в вопросе мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Он добавил, что может подтвердить информацию о давлении на Зеленского, поскольку она «всплыла на поверхность». «Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одним только западным оружием недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет», — написал Лещенко. В чем выражается давление, он не уточнил.

По словам Лещенко, Зеленский «не продавился» и «продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без смены призывного возраста».

В мае 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который снизил призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Мужчин в возрасте 18–25 лет, признанных годными к военной службе, не мобилизуют, а призывают на срочную службу. Мобилизовать в этом возрасте могут только тех, кто прошел срочную службу в мирное время или закончил высшее военное учебное заведение и получил военно-учетную специальность.

Вместе с этим после принятия закона у властей появилась возможность мобилизовать мужчин 18–25 лет, которые были признаны негодными в мирное время, но ограниченно годными в военное. 9 октября Верховная Рада Украины приняла закон, предоставляющий таким гражданам отсрочку от мобилизации. До достижения 25 лет мобилизовать их теперь могут только с их согласия.

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