Верховная Рада запретила мобилизовать украинцев в возрасте до 25 лет, которых в мирное время признали непригодными к военной службе

Верховная Рада Украины приняла закон, освобождающий от мобилизации часть украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко. За принятие закона на заседании 9 октября проголосовали 311 депутатов.

Как уточняет «РБК-Украина», закон призван предоставить отсрочку от мобилизации военнообязанным, которых по состоянию здоровья признали непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно пригодными во время войны. В период военного положения и до достижения 25-летнего возраста таких украинцев могут мобилизовать только с их согласия.

После того, как в Украине в мае вступил в силу новый закон о мобилизации с 25 лет, пишет LB.ua, «возникла коллизия, которая фактически позволила мобилизовать юношей от 18 до 25 лет, которые непригодны в мирное время и ограниченно пригодны в военное».

Мобилизации до достижения 25-летнего возраста подлежали украинцы, которые прошли срочную службу, окончили военную кафедру или были признаны военно-врачебной комиссией непригодными к службе в мирное время и пригодным в военное. Одновременно с этим из законодательства убрали статус «ограниченно пригодный», и мобилизации стали подлежать украинцы, которые ранее имели такой статус.

За день до голосования, 8 октября, из текста закона убрали норму об увольнении в запас уже мобилизованных украинцев, признанных ограниченно пригодными к службе во время войны. Предполагается, что будет разработан отдельный законопроект, где пропишут механизм и сроки увольнения в запас, «чтобы не пострадала боеспособность армии», пишет «РБК-Украина».

С начала полномасщтабной росссийско-украинской войны мобилизация в Украине распространялась на военнообязанных в возрасте от 27 до 60 лет. В мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации с 25 лет. При этом мужчин до 25 лет, признанных пригодными к военной службе, не мобилизуют, а призывают на срочную службу.

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