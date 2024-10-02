Население Украины, по прогнозам, к 2051 году сократится до 25,2 миллиона человек. До полномасштабного вторжения войск РФ в стране жили 42 миллиона человек

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию демографического развития страны на период до 2040 года.

В этом документе, в частности, указывается, что по состоянию на июль 2024 года население страны в 35,8 миллиона человек человек, из которых 31,1 миллиона человек жили «на территориях, на которых органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме».

На 1 января 2022 года — до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — в стране, следует из Стратегии демографического развития, жили 42 миллиона человек.

С учетом существующих вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук может сократиться до 28,9 миллиона человек к 2041 году и до 25,2 миллиона человек к 2051 году.

«Прогнозирование численности населения усложняется из-за отсутствия необходимых статистических данных, в частности из-за невозможности учета демографических показателей на временно оккупированных территориях, а также из-за многовариантности сценариев развития военных событий», подчеркивается в документе.

Авторы стратегии указывают на «быстрое сокращение численности населения вследствие депопуляции (превышение количества умерших над количеством новорожденных) и масштабной трудовой миграции, которая часто переходит в постоянную, временной оккупации части территории Украины, новых вызовов и угроз, обусловленных вооруженной агрессией».

При этом отмечается, что сокращение населения в Украине началось еще до полномасштабной войны. Так, по данным Всеукраинской переписи 2001 года в стране жили 48,5 миллиона человек. Из-за войны демографическая ситуация в стране ухудшилась.

Вооруженная агрессия и временная оккупация части территории Украины, говорится в стратегии, «вызвала углубление демографического кризиса, заключающегося в значительном снижении уровня рождаемости, повышении уровня смертности среди военных и гражданского населения, в многомиллионном внутреннем перемещении жителей с опасных территорий, в пятимиллионной вынужденной эмиграции преимущественно женщин и детей, в частности без намерений вернуться».

The Wall Street Journal в середине сентября писал, что большие потери России и Украины во время войны будут иметь долгосрочные последствия для обеих стран, которые и до этого боролись с сокращением населения, связанным главным образом с экономическими и социальными потрясениями. При этом издание отмечало, что в случае равных потерь с обеих сторон ущерб для Украины будет гораздо больше в силу того, что ее население в разы меньше, чем у России.

Как война повлияла на демографические показатели России. Подкаст «Медузы»

Все эпизоды Очевидно, что война катастрофически повлияла на демографические показатели России. Насколько велики потери? 00:00 01:03:04