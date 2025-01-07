Несколько десятков военнослужащих ВСУ дезертировали во время прохождения тренировок на территории Франции, сообщает AFP со ссылкой на представителя французской армии.

По словам военного, среди украинцев было «определенное количество дезертиров, но оно остается крайне незначительным, учитывая число людей, которые прошли подготовку». «Они находились во французских казармах и имели право выходить», — отметил чиновник.

Собеседник журналистов пояснил, что солдаты ВСУ, проходившие подготовку во Франции, подчинялись дисциплинарному режиму, «установленному украинском командованием», но при этом во Франции дезертирство не является уголовно наказуемым.

«Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать этого человека. А право, предоставленное украинским властям на французской территории — это всего лишь дисциплинарное право», — отметил он.

По данным СМИ, во Франции проходили подготовку 2300 украинских военных из 155-й механизированной бригады имени Анны Киевской, которая сейчас воюет на Покровском направлении в Донбассе. Большинство солдат были призывниками без боевого опыта. Их сопровождали 300 украинских кураторов. Остальные 2200 солдат бригады проходили подготовку в Украине.

В конце декабря украинский журналист Юрий Бутусов заявлял, что Государственное бюро расследований Украины начало проверку случаев дезертирства в 155-й механизированной бригаде ВСУ. По его данным, 1700 бойцов дезертировали из бригады, не вступая в бой, а еще 50 сбежали во время учений во Франции.

По данным Financial Times, в 2024 году украинские прокуроры открыли 60 тысяч уголовных производств против военных о самовольном оставлении позиций и воинских частей — что число почти в два раза больше, чем было возбуждено аналогичных дел в 2022 и 2023 годах вместе взятых.

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