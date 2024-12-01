С января по октябрь 2024 года украинские прокуроры открыли 60 тысяч уголовных производств против военных о самовольном оставлении позиций и воинских частей. Это почти в два раза больше, чем было возбуждено аналогичных дел в 2022 и 2023 годах вместе взятых, пишет Financial Times. В случае признания вины военным может грозить по этой статье до 12 лет лишения свободы.

В качестве примера издание рассказывает об инциденте с сотнями пехотинцев 123-й бригады ВСУ, которые в конце октября оставили свои позиции в Угледаре в Донецкой области. Военные вернулись к себе домой в Николаевскую область и стали публично требовать больше оружия, а также ротаций на фронте. По данным местных властей, с тех пор некоторые из дезертиров вернулись на фронт, другие скрылись, несколько человек находятся под стражей.

Также некоторые украинские военные пользуются возможностью отправки в тренировочные лагеря в странах-союзниках для того, чтобы затем дезертировать, отмечает FT. Так, с военных учений в Польше ежемесячно в среднем сбегают 12 украинских военнослужащих, рассказал журналистам на условиях анонимности представитель польских спецслужб.

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