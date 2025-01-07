Война Тысяча сорок девятый день. Новобранцы дезертируют из бригады ВСУ, подготовленной во Франции. Патриарх Кирилл освящает кресты для военных с инициалами Путина

Минометчик ВСУ на боевой позиции на покровском направлении в Донбассе, 6 января 2025 года Vincenzo Circosta / Anadolu / Getty Images

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Украина

Из бригады ВСУ, подготовленной во Франции и отправленной на самый горячий участок фронта в Донбассе, массово дезертируют новобранцы

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о превышении военных полномочий (статья 426-1 УК Украины) и дезертирстве (статья 408 УК Украины) в 155-й механизированной бригаде имени Анны Киевской, сообщает «Украинская служба Би-би-си».

Главком ВСУ Александр Сырский 5 января заявлял, что «уделил особое внимание проблемным вопросам, которые необходимо решить» по 155-й бригаде.

О проблемах в бригаде «Анна Киевская» в конце декабря сообщил военный журналист, главред издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов. Он подробно рассказал о смене командования, нехватке вооружений, а также массовом дезертирстве из подразделения.

155-я бригада должна была стать образцовой и одной из первых, которую полностью подготовили и вооружили западные партнеры Украины, но в итоге стала производить впечатление небоеспособной, пишет «Би-би-си».

Соединение начали формировать в марте 2024 года под шефством Франции. Нынешней осенью 2300 бойцов «Анны Киевской», большинство из которых были призывниками без боевого опыта, отправили во Францию на подготовку и тренировку с французской военной техникой, в том числе минометами и самоходными артиллерийскими установками Caesar. В рамках двухмесячной подготовки украинские бойцы также осваивали тактику зачистки зданий, уличные бои и координацию действий подразделений в сложных городских условиях.

По возвращению в Украину бригаду «Анна Киевская» отправили в район самых активных боевых действий — под Покровск.

Как утверждает Юрий Бутусов, 1700 бойцов 155-й бригады самовольно оставили место службы, еще даже не вступив в бой. Кроме того, 50 военных сбежали во время учений во Франции. Всего, по его оценкам, потери бригады составили 30% от личного состава численностью около 5,8 тысяч военнослужащих.

В Минобороны Франции подтвердили информацию о том, что «несколько десятков» бойцов ВСУ дезертировали во время прохождения тренировок на территории страны. В ведомстве отметили, что дезертирство не является уголовно наказуемым во Франции, поэтому сбежавших не стали ловить.

Один из дезертиров рассказал «Радио Свобода» на условиях анонимности, что во Франции военные находились на базе, огороженной забором с колючей проволокой под постоянной охраной и наблюдением. «Но каким-то образом и там умудрялись убегать. Честно говоря, если бы за нами не смотрели, как в тюрьме, там бы половина убежала», — сказал он.

По данным Бутусова, в 155-й бригаде семь раз менялся штат. В декабре на фоне скандала с дезертирством был уволен комбриг Дмитрий Рюмшин за провалы с мотивацией бойцов и управляемостью подразделения. Также журналист указал на проблемы с вооружением в бригаде. Франция полностью оснастила «Анну Киевскую», однако после возвращения в Украину часть ее артиллерии, в первую очередь дивизион САУ Caesar, откомандировали в другие боевые бригады.

Как подсчитало «Би-би-си», с начала полномасштабного российского вторжения и до конца осени 2024 года офис генпрокурора Украины открыл более 95 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления места службы и дезертирства военнослужащими ВСУ. Похожую статистику приводила газета Financial Times.

Источники «Би-би-си» в Генштабе ВСУ говорят, что реальные цифры еще выше — около 100-150 тысяч случаев дезертирства. Журналисты связывают рост дезертирства с моральной и физической усталостью военных, находящихся на фронте с начала войны, а также с так называемой «бусификацией» — принудительной мобилизацией украинцев, не желающих идти на фронт.

Представитель оперативного командования «Запад» полковник Олег Домбровский назвал проблемы 155-й бригады «типичными» для ВСУ. «Понимаете, проблемы и ситуации, возникшие в этой бригаде, присущи на самом деле фактически всем нашим военным организмам, которые выполняют задачи на линии фронта», — сказал он в комментарии «Би-би-си». По мнению Домбровского, причины заключаются больше в личном составе, а не в «глобальных вопросах». «Как говорится, что имеем, то имеем. Но выводы из этого нужно сделать», — добавил он.

Россия

Путин отпраздновал православное Рождество в компании участников войны — а патриарх освятил для командиров кресты с инициалами президента

Президент РФ в ночь на 7 января появился на рождественском богослужении в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. По сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин встретил православный праздник вместе с бойцами « », волонтерами и их семьями.

Как выяснило «Агентство», в храме президента окружали участники кадровой программы «Время героев». Ее запустили для подготовки «новой элиты» и «компетентных руководителей» для органов власти и госкомпаний из числа участников войны в Украине.

После службы Путин отправился в храм Христа Спасителя — там он поздравил с Рождеством патриарха Кирилла и попросил того освятить нательные кресты и иконки для командующих группировками войск, участвующих во вторжении в Украину. На отдельных звеньях цепочек к крестам по просьбе Путина выгравировали его инициалы, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Русской православной церкви фактически поддерживает российское военное вторжение в Украине. В своих проповедях патриарх Кирилл часто обосновывает причины вторжения, утверждая, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России.

В рождественском интервью патриарх заявил, что на «одурманивание украинского народа» антироссийскими настроениями были брошены «очень большие силы». «Но верю, что этот дурман — это такое, знаете, кратковременное явление, подобно наркозу. Потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал. Вот так же произойдет. Люди поймут, что это наваждение», — сказал Кирилл.

По словам главы РПЦ, «духовная и культурная потенция» русских и украинцев одержит победу над «временными политическими заблуждениями и преступлениями, которые привели к столкновению двух братских народов к междоусобной брани».

В ночь на 7 января российские войска вновь атаковали Украину беспилотниками, сообщили Воздушные силы ВСУ. Украинские средства ПВО сбили 28 ударных дронов «Шахед» в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Еще десять беспилотников-имитаторов «локационно потеряны», заявили в ВСУ. Разрушений и пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

Война глазами читателей «Медузы»

Наталия (Рига). Нам в Латвии очень страшно. Говорю за себя и свой круг. В отличие от Украины, нашу маленькую страну орда «за деньги да», кажется, может разбомбить за три дня. Смотря на действия США и Германии, не очень верится в зонтик НАТО. Часто думаю, где мне и моей семье нужно будет укрываться от бомбежек. Из подвала моего дома в случае ракетного удара не выбраться, а добегу ли [я] до соседнего подземного паркинга — не факт. Читаю тут письма бессилия из РФ, и вывод один — эти письма будут такими же, когда ваши соотечественники будут убивать и нас, в Латвии. От «русской культуры» воротит. Если раньше как-то проникало в виде песен и сериалов, то теперь воротит в любом виде, при том что язык в моей интернациональной семье был русским.

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