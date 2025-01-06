Жилой дом в Чернигове, разрушенный российским ракетным ударом, 3 января 2025 года Maksym Kishka / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Минобороны РФ объявило о полном захвате города Курахово в Донецкой области

Российское военное ведомство отчиталось об «освобождении» Курахово 6 января, назвав этот город «наиболее крупным населенным пунктом в юго-западной части Донбасса» и «мощным укрепрайоном с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций» ВСУ.

Как утверждает Минобороны РФ, в обороне Курахово, продолжавшейся два месяца, ВСУ задействовали свыше 15 тысяч военнослужащих, но в результате «противник потерял 80% личного состава (более 12 тысяч человек) и порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники».

«Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Бои за Курахово продолжались с середины октября 2024 года, когда армия РФ усилила наступление на Покровском направлении. В городе, расположенном на берегу Кураховского водохранилища, находится теплоэлектростанция — ее вывели из строя из-за российских обстрелов и демонтировали уцелевшее оборудование для использования на других поврежденных энергообъектах Украины. Также через Курахово проходит трасса Донецк-Запорожье.

Согласно последним военным сводкам «Медузы», штурмовые группы ВС РФ добрались до центра Курахово к середине декабря. Они установили российский флаг над городской администрацией и почти целиком окружили город с севера, востока и юга. Тогда ВСУ продолжали контролировать промышленную зону Кураховской ТЭС и Трубного завода на западе города.

Из промзоны украинские войска были выдавлены за несколько часов до наступления 2025 года. Сейчас ВСУ сохраняют позиции только в поселке Дачное, ближайшем примыкающем к Курахово населенном пункте, подтверждает наш отдел «Разбор».

Фактическая оккупация Курахово отражена и на карте боевых действий, которую составляет OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины. 5 января украинские аналитики сообщали об очередном продвижении войск РФ в этом районе.

Утром 6 января Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны отразили 27 атак противника на Кураховском направлении. В то же время в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» отчитались, что войска РФ ведут «штурмовые действия в городской застройке» Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. «Продолжаются меры по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтрироваться в наши боевые порядки» , — говорилось в сообщении «Хортицы».

Российские войска ускорили темпы захвата территорий в Донбассе, но пока имеют успехи лишь на одном стратегическом направлении — и не придумали, как прорвать украинскую оборону по всей глубине, отмечают военные эксперты «Медузы». Военные РФ уже несколько раз фактически окружали подразделения ВСУ на разных участках фронта (как это было и в Курахово), но украинские военные всегда вырывались из таких «котлов». В текущих условиях стороны способны лишь продолжать войну на истощение, заключает отдел «Разбор».

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Российская армия наступала в Украине весь 2024 год. Значит ли это, что в 2025-м РФ может победить в войне? Или у ВСУ еще есть ресурс для сопротивления? А кому выгоднее мир? Разбираем сценарии будущего

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Российская армия наступала в Украине весь 2024 год. Значит ли это, что в 2025-м РФ может победить в войне? Или у ВСУ еще есть ресурс для сопротивления? А кому выгоднее мир? Разбираем сценарии будущего

Война глазами читателей «Медузы»

Евгений (Киев). Знаете, я, конечно, тоже устал, как и все. Но мне как-то и обидно, и смешно читать вот эти письма русских, которые тоже «устали». Да откуда вам знать? Откуда вам знать как это — сидеть по ночам с женой и детьми в ванной, потому что за окном сбивают десятки шахедов, и они могут очень легко влететь тебе в окно? Как это, когда у каждого есть погибший друг, или знакомый, или брат, или одноклассник. Как это, ощущать, что поддержка армии — это лично твоя обязанность, потому что страна просто не вытягивает, и каждый из нас должен помогать. Как это, потерять свой дом или даже весь свой город. Мне смешно, что вы считаете, что ваши «проблемы» хоть сколько-нибудь настоящие. А еще смешно, что виноваты всегда не вы, а какие-то политики. Товарищ из Днепра правильно все написал — никто лично не несет ответственности за это, но на каждом из вас 1/140-миллионная частичка вины. Много это или мало? <…>

Вы так удивляетесь, что мы ненавидим (всех) русских. Так все очень просто — вы сами это с нами сделали. До войны все эти мифы про нацистов и русофобию у нас были на уровне смешных мемов, но теперь все изменилось. <…>

Я не могу спокойно спать, я не могу завести детей или поехать в отпуск, я не могу летать или даже видеть самолеты в небе. Я не могу расслабиться ни на секунду своей жизни, и так живет вся страна. А вы все это можете, практически никого из вас лично это не коснулось, молоко подорожало, вот беда-то. И после этого вам хватает наглости говорить, что вы устали.

И вот, допустим, завтра закончится война. Как вам доверять? Не *уйлу, а вот вам, простым людям. Он-то сдохнет, но на его место придет такой же — и вы опять сделаете вид, что вас это не касается, и через десять лет опять в мой дом придет война, а вы будете считать, что [вы] ни при чем. У нас никогда не было ненависти, злости или пренебрежения к вам, вот честно, представьте себе — это все была просто пропаганда, годами травившая людей. Но теперь это все так: пророчество исполнилось, и мы ненавидим каждого русского. Потому что каждый из вас принес маленькую частичку боли в наш дом, и [вы] до сих пор продолжаете это делать.

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Что происходило 5 января

Война Тысяча сорок седьмой день. ВСУ начали новое наступление в Курской области. Минобороны РФ назвало это «контратакой»