Война Тысяча сорок седьмой день. ВСУ начали новое наступление в Курской области. Минобороны РФ назвало это «контратакой»

71-летняя жительница Славянска Любовь Копек стоит перед разрушенным домом одного из жильцов в результате российского ракетного удара. 4 января 2025 года Wolfgang Schwan / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Украинские военные начали наступление в Курской области в направлении села Большое Солдатское

Первые сообщения о наступлении ВСУ в Курской области начали появляться утром 5 января. Посты об этом появились в российских провоенных телеграм-каналах. WarGonzo сообщил, что украинская армия предприняла попытку наступления со стороны Суджи и атакует в направлении села Большое Солдатское. Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ начали «ожидаемое» контрнаступление. «Идут бои на подступах к [хутору] Бердину. Тяжелые бои. Прут серьезно», — говорится в его посте. О боях в районе хутора написал и близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь». Телеграм-канал «Военный осведомитель» также заявил о попытке наступления ВСУ по направлению села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора.

Вскоре сообщения о наступления ВСУ прокомментировали украинские официальные лица. Руководитель Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские войска были атакованы в Курской области «по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них». Атаку ВСУ фактически подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, что заслуживает», — написал он в своем телеграм-канале.

В Минобороны России заявили, что около 9 утра ВСУ предприняли «контратаку штурмовой группы … с десантом в направлении хутора Бердин» для того, чтобы «остановить наступление российских войск на курском направлении». «Артиллерией и авиацией группировки войск „Север“ нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — говорится в сообщении Минобороны.

Юрий Подоляка в своей сводке к 14:00 сообщил, что одна из атак позволила ВСУ «заскочить» в хутор Бердин, что «привело к боям уже внутри этого населенного пункта». «Рыбарь» отметил, что «направление главного удара пока неочевидно», и предположил, что нынешние действия украинской армии могут быть «отвлекающим маневром». Такую же версию высказал и WarGonzo.

Украина

Россия выпустила по Украине более 100 беспилотников

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 5 января российские войска выпустили по территории Украины 103 беспилотника. По данным украинских военных, 61 дрон был сбит, еще 42 — «локационно потеряны».

Беспилотники были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.

В сообщении также говорится, что в Харьковской области повреждены несколько частных домов из-за падения пораженного беспилотника. Есть пострадавшие, их число не называется.

Война глазами читателей «Медузы»

Саша (Киев). <…> В чем я разочаровался [после начала войны] — это в пресловутых «западных демократических ценностях». Если во времена Майдана я еще верил в привлекательную картинку Евросоюза, то теперь я его ненавижу. Не народ конечно, а поганые двойные стандарты. Лицемерных чиновников и «журналистов», которые (часто справедливо) замечают нарушения прав человека в России или Беларуси и в упор не видят этого в Украине. Закрывают глаза на беспредел силовиков, пытки и аресты без суда, и прочие радости. Так что привет жителям путинской РФ — у нас тут, ребята, в принципе все очень похоже. Да, нет поганой статьи о «дискредитации», по которой можно закрыть кого угодно за что угодно. Но, в целом, и так могут закрыть за что угодно — а за неприятие войны так уж бегом. «Кремлевские нарративы», видите ли. К сожалению, и в Украине есть свои [политзаключенные] .

Отдельно слова к россиянам, испытывающим чувство вины: не ведитесь на это. И с пониманием относитесь к тем украинцам, кто на эмоциях от травмы и стресса вас обвиняет в преступлениях ваших кремлевских. Человек ответственен лишь в том, над чем он властен. Власть без ответственности — разврат. Ответственность без власти — манипуляция. Вот из этого и следует исходить. А как вы реально могли повлиять на военно-политический курс Кремля и геополитические процессы — тут уж решайте сами. Примерно так, как украинцы сегодня могут повлиять на коррупцию и беспредел в собственной стране — то есть никак. Просто, наверное, кому-то выгодны такие манипуляции. А хотите сделать добро — так оглянитесь вокруг, возможностей довольно.

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Что происходило 4 января

Война Тысяча сорок шестой день. Российские беспилотники массово атаковали Украину, украинские — Россию. В Ленинградской области целью дронов стал морской порт

Что происходило 4 января

Война Тысяча сорок шестой день. Российские беспилотники массово атаковали Украину, украинские — Россию. В Ленинградской области целью дронов стал морской порт