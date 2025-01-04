Пожар в жилом доме, который был поврежден при атаке российского беспилотника. Краматорск, Донецкая область. 3 января 2025 года Vincenzo Circosta / Anadolu / Getty Images

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Россия

Беспилотники ночью и утром 4 января атаковали семь регионов РФ. В Ленинградской области целью атаки, как сообщается, стал морской порт

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ночь и утро 4 января «стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА». По его словам, средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в районе Лужской губы Финского залива. Как отмечает «Фонтанка», в этом районе в Усть-Луге расположен крупнейший порт на северо-западе России и второй по величине в стране после Новороссийска — за 11 месяцев 2024 года его грузооборот составил 124,3 миллиона тонн. Через него, среди прочего, идет экспорт угля. О разрушениях и пострадавших официально не сообщалось.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», как минимум один беспилотник пытался атаковать порт Усть-Луга, там объявляли эвакуацию сотрудников. Источники телеграм-канала Astra утверждают, что большую часть дронов, атаковавших Ленинградскую область, сбили над терминалом ООО «Новатранс» на территории порта. Предварительно, повреждены окна в одном из строений на территории порта.

Атака беспилотников на Ленинградскую область, находящуюся примерно в 900 километрах от ближайшей границы с Украиной в Сумской области (однако неизвестно, откуда именно были запущены беспилотники. — Прим. «Медузы»), стала первой и самой интенсивной с 29 июля 2024 года, отмечает «Агентство». Тогда над регионом сбили три БПЛА. Впервые украинские беспилотники атаковали область около года назад — 18 января 2024-го, а уже через два дня в результате атаки в порту Усть-Луга загорелся терминал «Новатэк».

Всего, согласно заявлению Минобороны России, дежурные средства ПВО ночью и утром 4 января уничтожили 26 украинских беспилотников: 10 — над Брянской областью, пять — над Воронежской, четыре — над Ленинградской, три — над Смоленской, два — над Псковской и по одному — над Белгородской и Курской областями.

О взрывах ночью сообщили жители города Сафоново Смоленской области, где находится завод «Авангард» госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение». Это предприятие производит корпуса ракетных двигателей, транспортно-пусковые контейнеры и элементы брони. Украинский телеграм-канал Exilenova+ предположил, что завод мог быть целью атаки. О повреждениях на предприятии не сообщалось.

В Воронеже, согласно заявлению местных властей, несколько беспилотников упали на территорию жилых домов Левобережного района города. В нескольких квартирах повреждены окна. По предварительной информации, пострадавших нет. Мэр Воронежа Сергей Петрин опубликовал фотографию одного из многоэтажных домов с разбитым окном. По данным «Базы», беспилотник влетел в квартиру на девятом этаже двенадцатиэтажного дома.

В домах, где нашли обломки беспилотников, проводится эвакуация, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Из одного из зданий эвакуировали около 100 человек.

Комментируя атаки, OSINT-аналитик Кирилл Михайлов заявил «Агентству», что расширение географии воздушных ударов по тылам войск РФ призвана снижать эффективность российской ПВО.

Украина

ВСУ заявили, что войска РФ атаковали Украину с помощью 81 беспилотника. 34 из них сбили, еще 47 были «локационно потеряны»

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 января российские военные атаковали территории Украины ударными дронами типа «Шахед» и «беспилотниками-имитаторами».

К 9:00 (10:00 по Москве) украинские военные сбили 34 беспилотника в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. Еще 47 «дронов-имитаторов» были «локационно потеряны без негативных последствий».

Сбитые беспилотники, как заявили в ВСУ, нанесли ущерб в Черниговской и Сумской областях — там повреждены частные дома. Пострадавшим оказывают помощь.

Глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус рассказал, что за минувшие сутки войска РФ 32 раза атаковали регион, применив артиллерию, минометы, беспилотники и корректируемые авиационные бомбы. Повреждены около 10 домов.

Вечером 3 января при ударе по Чернигову погиб 72-летний мирный житель, также сообщил Чаус. По его данным, российские военные нанесли удар баллистическими ракетами «Искандер-М». Еще шесть человек получили ранения. Полностью уничтожены два жилых дома, еще около 14 домов повреждены.

В Сумской области в результате российских обстрелов в минувшие сутки пять человек были ранены, рассказали в МВД Украины. В ходе атак повреждены шесть частных домов, два автомобиля, здание предприятия.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщал, что обломки сбитых ночью беспилотников также упали в Дарницком и Голосеевском районах столицы Украины. По его словам, пострадавших нет. О повреждениях не сообщалось.

Никополь Днепропетровской области ночью попал под артиллерийский обстрел и удары из системы залпового огня «Град». Город также атаковал беспилотник, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак. Повреждено здание пожарной части. Днем войска РФ, по словам чиновника, снова обстреляли Никополь. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка, пострадали три человека.

Война глазами читателей «Медузы»

Алексей. Мне не было восемнадцати, когда случилось полномасштабное вторжение в Украину. До его начала мне казалось, что есть еще какие-то перспективы. Родные пытаются убедить, что они остались, но я то понимаю, что ни хрена их нет. Они были уничтожены — раз и навсегда.

<…> Я не верю тем спикерам, которые говорят: «Россияне по больше части против войны». Где они? <…> Я прекрасно помню, как в первые дни после вторжения половина одноклассников поддержала его, а когда я поведал отцу о том, как меня это коробит, он сказал, что одноклассники мои — молодцы. А жалко ему только русских солдат, которые, *****, пришли вообще-то с намерением убивать на чужую землю. И вообще, почти все люди, с которыми мне доводилось общаться, реально за войну. И та самая пропаганда, которую высмеивают те, кто против, на них реально работает! <…> А во-вторых, я периодически слышу высказывания про любовь к России — не как к диктатуре, [а как к родной стране]. А вот у меня ее нет. Действия Путина, солдат, агрессия россиян — это все убило во мне возможность полюбить Россию. Мне она противна донельзя. Почти все с ней связанное вызывает у меня лишь отторжение. Мне стыдно, что я этнически связан со страной, которая сотни лет по факту занималась истреблением других народов, стыдно, что кровно связан с теми, кто хочет еще больше смертей, еще больше горя другим людям, ни в чем не повинным, ****, людям! Каждый день для меня — моральная битва. Я все еще стою. Хочу свалить из этого ада на земле. Хочу, чтобы эта война закончилась. Хочу, чтобы Украина смогла больше никогда не бояться, что на нее нападут столь жестокие люди. <…>

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