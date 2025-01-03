Война Тысяча сорок пятый день. Интервью Зеленского: Курская область стала «сильным козырем», а горячая фаза войны закончится быстро, если Трамп будет сильным

Разбитый автомобиль на обочине дороги в Покровске Донецкой области, 26 декабря 2024 года Yevhenii Vasyliev / Global Images Ukraine / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашими личными историями о войне. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой Зеленской дал интервью ведущим национального телемарафона «Единые новости». Он рассказал о своих ожиданиях от прихода к власти в США Дональда Трампа, значении операции ВСУ в Курской области и приемлемых для Украины гарантиях безопасности.

О способности Трампа остановить войну

По мнению Зеленского, избранный президент США Дональд Трамп обладает решимостью и «действительно может остановить Путина — или, справедливее сказать, помочь нам остановить Путина». «Я считаю, что он [Трамп] действительно хочет закончить войну. <…> Я думаю, Путин боится его — потому и делает именно такие шаги, рассчитывая, что голоса из Кремля дойдут до администрации Трампа», — добавил Зеленский. По его мнению, одним днем война не закончится, но ее горячая стадия может закончиться «достаточно быстро», если Трамп «будет сильным в своей позиции». Зеленский также рассказал, что у него пока нет «ни одного негативного впечатления» от общения с Трампом, а украинская и американская команды находятся «в постоянном контакте». По его словам, Трамп сказал ему по телефону, что будет ждать его одним из первых визитеров после своей инаугурации.

Об операции ВСУ в Курской области

Операцию ВСУ в Курской области Зеленский назвал «очень сильным козырем» во всех переговорах — особенно со странами Глобального Юга. «Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. На них это сильно повлияло», — сказал Зеленский. «Российская разведка говорила странам Глобального Юга, чтобы те не отворачивались от них: „Поверьте, за два месяца будут оккупированы Сумы“. А тут все они видят, что мы — там [в Курской области]. Курская операция перевернула все», — добавил Зеленский.

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«Да какой праздник — у нас война» Фоторепортаж из Белгорода и Курска — двух главных российских городов в прифронтовой зоне. Новый год там встречают под звуки воздушной тревоги

как живет курская область на третий год войны

«Да какой праздник — у нас война» Фоторепортаж из Белгорода и Курска — двух главных российских городов в прифронтовой зоне. Новый год там встречают под звуки воздушной тревоги

О гарантиях безопасности для Украины

По мнению Зеленского, какие-либо гарантии безопасности без США — это «слабые гарантии». Он заявил, что Киев поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по размещению французского контингента на территории Украины, «но одной Франции недостаточно». «Мы бы не хотели, чтобы это были одна-две страны», — сказал Зеленский, добавив, что размещение европейских сил должно сопровождать вступление Украины в НАТО, а не исключать его.

О выборах президента Украины

На вопрос, собирается ли Зеленский участвовать в выборах президента, когда их проведение станет возможным, он ответил, что не считает это своей сегодняшней целью. «Я не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда буду смотреть на это более позитивно», — сказал Зеленский. По его словам, про выборы «нигде не говорят, кроме России и некоторых в Украине». «В Украине, мне кажется, люди опасаются — какие выборы во время войны? — а в России очень хотят этого, чтобы поддерживать разговор о нелегитимности президента Украины», — добавил он.

Война глазами читателей «Медузы»

Ксения (Московская область). После начала войны я окончательно ушла во внутреннюю эмиграцию. Чувствую непреодолимое бессилие: я работаю учительницей, в школе постоянно проходят акции в помощь « », у коллег мелодией звонка стоит песня «Я русский», кругом символы Z и V. На педагогических форумах показывают видео, где гимн России поют люди из Донецка, Севастополя. Дети рассказывают, что их отцы и братья на этой войне. Я не могу помочь любимым СМИ-«иноагентам» донатами, потому что за финансирование «иноагента» я сама могу получить такой статус, «иноагентам» нельзя преподавать, а я не вижу себя на другой работе. Я очень боюсь, что независимые СМИ, особенно маленькие, закроются из-за нехватки денег. У меня диагностирована рекуррентная депрессия, и вся совокупность новостей доводит меня до планирования суицида. Меня просто убивает эта бессмысленная война, пропаганда, уродливое, мерзкое ограничение репродуктивных прав женщин с целью восполнить демографические потери. Есть мысли в предсмертной записке обвинить в моем суициде Путина и его приспешников.

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