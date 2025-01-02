Украинская самоходная артиллерийская установка AS-90 на боевой позиции под Покровском в Донецкой области, 23 декабря 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашим мнением о том, закончится ли война в 2025 году — и чем она может закончиться. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

В конце 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новой должности — уполномоченного по защите прав военнослужащих и членов их семей.

Военным омбудсменом назначена журналистка и правозащитница Ольга Решетилова. Ранее она сотрудничала с такими некоммерческими благотворительными организациями как «Медийная инициатива за права человека», «Вернись живым» и «Украинский Хельсинский союз по правам человека».

По словам Решетиловой, ее первоочередной задачей станет разработка и принятие закона о военном омбудсмене. «Пока, хоть меня и называют военным омбудсменом, на самом деле я им не являюсь, потому что в Украине нет закона о военном омбудсмене. Сейчас я являюсь уполномоченным президента… Пользуясь его доверием, я могу выполнять определенные задачи», — рассказала она в эфире национального телемарафона.

Владимир Зеленский и Ольга Решетилова Пресс-служба президента Украины

Офис военного омбудсмена будет заниматься защитой прав военнослужащих ВСУ, пояснила Решетилова. Она уже оставила в соцсетях свой номер телефона и электронную почту, куда можно направлять жалобы от военных. По мнению омбудсмена, в законе следует прописать, что на жалобы надо реагировать быстро — в течение трех-пяти дней.

Она также назвала стереотипом мнение о том, что «военный омбудсмен — это человек, который будет ходить с палкой по воинским частям и бить плохих командиров». «Конечно, это не так. Военный омбудсмен должен вырабатывать политику и системные решения для того, чтобы вернуть чувство собственного достоинства военнослужащему, чтобы поставить человека в центре Сил обороны. По моему убеждению, это то, что нас принципиально будет отличать от российской армии и позволит нам победить — чувство собственного достоинства у украинского воина», — сказала Решетилова.

Назначение Решетиловой вызвало волну недовольства в социальных сетях. Так, украинские пользователи нашли ее посты прошлых лет, в которых она критикует полк «Азов» за чрезмерный пиар. Также они возмутились тем, что Решетилова ездила в Чечню, где сфотографировалась напротив таблички «проспект Путина» в Грозном, а также была в Крыму после российской аннексии.

Политика Страны

Омбудсмен уже ответила на критику: она напомнила, что с 2015 года занимается расследованиями военных преступлений российской армии. По словам Решетиловой, она была в Крыму в декабре 2015 года, чтобы «документировать насильственные исчезновения крымчан, следствием чего стало несколько крупных расследований». В Грозный журналистка ездила в марте 2016-го «на автомобиле украинского консульства в сопровождении украинских дипломатов» — на суд к политзаключенным .

«Это были очень опасные поездки. Мы вполне могли не возвратиться. Но они были важны, потому что тогда практически никто не говорил о том, что Россия творит с похищенными гражданскими украинцами. И это нужно было показать. Я горжусь этой работой и теми людьми, которые были рядом, — написала Решетилова в фейсбуке. — И еще. Если бы сейчас была хоть малейшая возможность поехать на суды по военнопленным азовцам, айдаровцам, морпехам, другим нашим защитникам — я бы, не колеблясь, поехала».

Война глазами читателей «Медузы»

Александр (Германия) — о возможности мира в 2025 году. Считаю, что вероятность заключения мира с приходом Трампа не очень велика, но все же шанс есть. Конечно, это будет мир, при котором все захваченные территории останутся за захватчиком, а Украина взамен получит какие-то ощутимые гарантии безопасности (но не членство в НАТО). Конечно, назвать такой мир справедливым нельзя, но для Украины критически важно сохранить своих людей и силы для того, чтобы они увидели то европейское будущее, за которое воюют. Главная проблема подобного мирного соглашения в том, что Россию оно явно не устраивает и непонятно как Трамп сможет добиться согласия российской стороны. Гораздо вероятнее, что никаких переговоров не будет, и стороны еще один год будут перемалывать людей на фронте.

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