Война Тысяча сорок третий день. Украина остановила транзит российского газа

Последствия удара по Киеву. 1 января 2024 года ДСНС України

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашим мнением о том, закончится ли война в 2025 году — и чем она может закончиться. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Украина прекратила транзит российского газа

Поставки российского газа в Европу через Украину остановлены с 8:00 по московскому времени 1 января в связи с окончанием договора на транзит, сообщил «Газпром». В компании отметили, что более «не имеют технической и юридической возможности» продолжать поставки.

Минэнерго Украины подтвердило остановку транзита российского газа. «Это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», — заявил глава ведомства Герман Галущенко.

Из-за прекращения прокачки в непризнанном Приднестровье прекратилась подача газа потребителям. Это привело к прекращению подачи тепла и горячей воды в жилые дома — исключение составили больницы и социальные учреждения. Когда поставки будут возобновлены из других источников, неясно.

Завершившийся контракт был заключен в конце 2019 года. В первый год в рамках действия соглашения «Газпром» прокачал через Украину 56 миллиардов кубометров, в следующий — 42 миллиарда. После начала войны и отказа большинства стран Европы от российского газа поставки резко упали, составив 19 миллиардов кубометров в 2022 году и 14 миллиардов в 2023-м. До последнего времени газ поставлялся только в три страны ЕС — Словакию, Австрию и Венгрию. Украина предупреждала о нежелании продлевать контракт задолго до его окончания.

Из-за отказа продлевать транзит газа у Украины начался публичный конфликт со Словакией. Премьер-министр Роберт Фицо 22 декабря приехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту поездку «либо торговлей государственными интересами, либо работой на собственный карман». Позже Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, а Зеленский обвинил его в намерении «открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии».

Фицо 1 января в видеообращении заявил, что остановка транзита российского газа «будет иметь суровые последствия для всех в Евросоюзе, а не только для России». В то же время в Минэнерго Австрии, которая также получала газ из РФ, сказали, что как минимум в ближайшие полтора года стране «не стоит ожидать дефицита газа», так как власти подготовились к прекращению украинского транзита и диверсифицировали источники поставок.

Война глазами читателей «Медузы»

Федор (Белгород). <…> Поначалу мучил вопрос коллективной вины и ответственности. Эту тему поднимали политики, блогеры, оппозиционеры из разных стран, в том числе и из России. Это какое-то время давило: говорят, что ты виноват, но хоть убей — непонятно в чем. Так сложилось, что мне никогда не нравилась власть в России, я никогда не голосовал за единороссов, не имел отношения к государственным конторам и структурам. Примерно такая же позиция у всего моего окружения, в том числе у моей семьи. И когда мне говорят, что я мог и должен был это предотвратить, я не понимаю как. <…>

Изменилось отношение к россиянам. В Белгородской области многие так или иначе связаны с Украиной. Многие ездили в Харьков, в Крым до 2014 года. В приграничных населенных пунктах многие говорят на смеси украинского и русского. Не пойму, как эти люди могут поддерживать войну и верить в чушь из телевизора? У нас тоже были родственники на Украине, но, к сожалению (а в последнее время я иногда думаю, что, может, и к их счастью), они умерли до 2014 года, и не видели всего этого ужаса. Люди в России буквально озверели: нападают друг на друга за высказывания против войны, доносят. <…> Я перестал понимать россиян, может, никогда не понимал, просто ранее это так явно не проявлялось. <…>

Изменилось отношение к миру. Понял, что все политики бесполезные, нет абсолютно никакого толка от альянсов, объединений и мировых судов. До сих пор ни НАТО, ни ООН, ни G7 не остановили Путина. <…> Сейчас же страны, которые ввели санкции против РФ, продолжают покупать у РФ ресурсы в обход своих же санкций. Или, если перестали покупать нефть и газ, покупают алмазы и уран. <…>

Кроме всех этих напрасных жертв, кроме всех людей, чьи судьбы поломала и искалечила эта бессмысленная война, кроме всего нанесенного войной ущерба, мне еще очень жаль, что отношения наших стран разорваны на долгие годы. Сложно будет украинцам воспринимать конкретного русского отдельно от его национальной принадлежности, судить только по личным качествам. Надеюсь, что хотя бы наши внуки или правнуки смогут найти общий язык.

Поделитесь с нами вашим мнением о возможном окончании войны в 2025 году

Что происходило 31 декабря

Война Тысяча сорок второй день. Россия нанесла массированный удар по Украине. Морской дрон ВСУ попал ракетой в российский вертолет

Что происходило 31 декабря

Война Тысяча сорок второй день. Россия нанесла массированный удар по Украине. Морской дрон ВСУ попал ракетой в российский вертолет

«Медуза»