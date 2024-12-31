Война Тысяча сорок второй день. Россия нанесла массированный удар по Украине. Морской дрон ВСУ попал ракетой в российский вертолет

Украинский солдат в Купянске Харьковской области, 24 декабря 2024 года Miguel Candela / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашим мнением о том, закончится ли война в 2025 году — и чем она может закончиться. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Украине в ночь на 31 декабря. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российская армия, начиная с вечера 30 декабря, выпустила 21 ракету различных типов и 40 беспилотников типа «Шахед» и дронов-имитаторов. По данным ВСУ, российские силы использовали:

шесть баллистических ракет, выпущенных из комплекса «Искандер-М»;

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал», выпущенную с истребителя МиГ-31К;

шесть управляемых авиационных ракет Х-69, запущенных с самолетов тактической авиации;

восемь крылатых ракет Х-22, запущенных с самолетов Ту-22М3.

В Воздушных силах ВСУ утверждают, что силы ПВО сбили одну ракету «Кинжал» и пять управляемых авиационных ракет Х-69. Кроме того, сбили 16 ударных дронов типа «Шахед», а 24 беспилотника-имитатора упали без последствий.

В ВСУ заявили, что в результате российской атаки есть попадания баллистических ракет в Сумской и Киевской областях.

В Сумской области, по информации местных властей, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской городской общины. Всего ВС РФ применили 13 ракет для удара по городу Шостка, сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, из-за повреждения трех котельных без отопления остались 43 дома. Как уточнил глава Шосткинской общины Николай Нога, повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения, поликлиника, общежития, другие объекты социальной сферы.

В Киевской области в районе города Васильков произошел взрыв, сообщила «Украинская правда». По данным военной администрации Киевской области, в регионе сбили ракеты и дроны — из-за падения обломков поврежден частный дом, ранена местная жительница.

В Киеве силы ПВО также отражали атаку российских войск. В Дарницком районе города повреждены три частных здания и два автомобиля, пострадавших нет.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли по Украине групповой удар «по инфраструктуре военного аэродрома и предприятию военно-промышленного комплекса, производящему пороховые заряды для нужд ВСУ». В министерстве заявили, что цель удара достигнута, а все объекты поражены.

Россия

Украинские беспилотники, как воздушные, так и морские, атаковали регионы России, а также аннексированный Крым в ночь на 31 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 25 в Брянской области, 17 — в Крыму, 11 — в Краснодарском крае, 10 — в Смоленской области, два — в Тверской области и по одному — в Ростовской, Курской и Калужской областях. В Минобороны РФ заявили, что силы Черноморского флота также уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ.

В Смоленской области силы ПВО сбили несколько беспилотников в Ярцевском районе, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, обломки одного из дронов упали на территорию нефтебазы. «В результате произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов», — сообщил глава региона. По его словам, жилым домам ничего не угрожает.

В Северной Осетии силы ПВО сбили беспилотник над полигоном Шалхи, рассказал глава региона Сергей Меняйло. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Из-за атаки аэропорт Владикавказа временно закрывали для приема и отправки самолетов. Также временные ограничения на прием и отправление рейсов вводили в аэропортах Грозного и Махачкалы. Кроме того, власти ограничивали работу аэропорта Казани. Через несколько часов после атаки все ограничения отменили, сообщили в Росавиации.

Российские мониторинговые паблики сообщили, что взрывы произошли в районах Туапсе и Новороссийска на берегу Черного моря, а также в районе Ейска на берегу Азовского моря.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждает, что морской беспилотник Magura V5, оснащенный ракетным вооружением, впервые в истории поразил воздушную цель. В ГУР заявили, что морской дрон атаковал российский вертолет Ми-8 во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут на западе Крыма.

В украинской разведке утверждают, что беспилотник атаковал вертолет ракетами Р-73 «SeeDragon» — это управляемая ракета класса воздух-воздух малого радиуса действия, которые начали выпускать в СССР в 1982 году. В разведке добавили, что еще один российский вертолет во время боя «получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования». Разведка опубликовала видео атаки по вертолету Ми-8.

Головне управління розвідки МО України

Война глазами читателей «Медузы»

Мара, Европа (о возможности завершения войны в 2025 году). Возможен ли в нынешней ситуации справедливый мир? А что такое «справедливый» мир? Мне кажется, это какое-то детское понятие. Увы, мир взрослых несправедлив. Я не политик и не знаю, закончат ли они войну, но мне кажется, что остановить военные действия и смерти людей нужно на любых условиях. Территории — это такая мелочь по сравнению с жизнью сыновей, братьев, мужей! Война разделила семьи, люди не могут годами увидеть родных по разным причинам. Кто-то, и я в том числе, не может приехать в родной и любимый город по объективным причинам. Я очень скучаю по нему. В новогоднюю ночь я загадаю только одно желание — МИР!!!

Хроника 30 декабря

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