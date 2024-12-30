Участница рождественского представления в Харьковской области, 28 декабря 2024 года Ivan Samoilov / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Пожалуйста, поделитесь с нами вашим мнением о том, закончится ли война в 2025 году — и чем она может закончиться. Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

США выделили Украине 2,5 миллиарда долларов помощи

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.

Пакет состоит из двух частей: 1,25 миллиарда составят прямые военные поставки из уже имеющихся запасов Пентагона, еще на 1,22 миллиарда американское военное ведомство заключит контракты на производство оружия для Украины в рамках программы .

Также Байден поручил своей администрации продолжать как можно быстрее предоставлять Украине новую помощь до истечения срока его полномочий 20 января.

В середине декабря NY Times писала, что у Белого дома есть возможность оказать военную поддержку Украине на 5,6 миллиарда долларов — эта сумма уже была согласована конгрессом.

Источники издания в Пентагоне сообщали, что администрация Байдена постарается выделить как можно больше средств из этой суммы до 20 января, так как существуют опасения, что после инаугурации Дональда Трампа неизрасходованные средства так и не будут переданы Киеву. При этом там отмечали, что 5,6 миллиарда — это знаительная сумма, поэтому, возможно администрация Байдена не успеет потратить их все.

Размер единовременного пакета военной помощи со стороны США стал рекордным с января 2023 года, когда были выделены 2,85 миллиарда долларов. Впоследствии многочисленные транши не превышали нескольких сотен миллионов долларов. В 2024 году, писал CNN, США вынужденно сократили объемы военной помощи из-за того, что у них начали заканчиваться собственные запасы вооружений.

Мир

Словакия критикует Зеленского за слова о «втором энергетическом фронте»

МИД Словакии подверг резкой критике заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что премьер страны Роберт Фицо открыл «второй энергетический фронт» против Украины.

В ведомстве заявили, что отвергают «сфабрикованные обвинения в любом союзе с Владимиром Путиным». МИД Словакии отметил, что страна оказывает и будет продолжать оказывать гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны — но при этом подчеркнул, что власти обязаны, в первую очередь, защищать интересы собственной страны и Евросоюза, независимо от одобрения Киева.

В сообщении также отмечается, что поскольку Украина «находится в затяжном военном конфликте», ей «следует воздерживаться от создания новых противников или выдумывания идеи «второго фронта».

Публичный конфликт между Словакией и Украиной продолжается несколько недель, его причиной стало решение Киева не продлевать контракт на транзит российского газа на территорию Европы, который истекает 31 декабря.

Премьер Словакии Роберт Фицо 22 декабря посетил с неанонсированным визитом Москву и встретился с Владимиром Путиным. Свою поездку он назвал «ответом» Зеленскому, выступающему «против любого транзита газа через Украину» в Словакию. Зеленский на следующий день заявил, что Киев предлагал Братиславе компенсацию потерь из-за прекращения транзита российского газа, но Фицо этого «не захотел». Президент Украины назвал переговоры Фицо с Путиным «либо торговлей государственными интересами, либо работой на собственный карман».

Фицо в ответ на прекращение транзита газа пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину (Словакия является одним из ключевых импортеров для Украины, которая испытывает нехватку электроэнергии из-за российских ударов по ее критической инфраструктуре). В ответ на это Зеленский обвинил его в «абсолютно аморальной поддержке преступной российской агрессии». «Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии», — сказал президент Украины. Он высказал мнение, что позиция властей Словакии «не приведет к остановке импорта электричества в Украину, но приведет к разрыву с европейским сообществом».

Война глазами читателей «Медузы»

Федор (Норвегия) — о безопасности полетов над РФ. Теперь еще одной паранойей прибавляется, хотя подобное событие, к сожалению, не удивительно. Для многих уехавших в страны Европы почти единственный доступный способ увидеться с родственниками — это Турция или Балканы, и авиамаршруты через Черное море из Стамбула до Минеральных Вод, внезапно ставших крупным и почти единственным международным хабом, являются основными. Если раньше был страх за качество обслуживания самолетов [из-за санкций и запрета на поставки комплектующих], теперь прибавляется еще это.

Поделитесь с нами вашим мнением о возможном окончании войны в 2025 году

Что происходило 29 декабря

Война Тысяча сороковой день. Руководство бригады ВСУ подозревают в коррупции и издевательствах над солдатами. Их избивали и заставляли строить дом для комбрига

Что происходило 29 декабря

Война Тысяча сороковой день. Руководство бригады ВСУ подозревают в коррупции и издевательствах над солдатами. Их избивали и заставляли строить дом для комбрига

«Медуза»