Зеленский: Украина предлагала Словакии компенсацию потерь из-за отмены транзита российского газа

Украина предложила Словакии компенсацию потерь из-за отмены транзита российского газа и поставки любого другого газа, но не российского, заявил в обращении вечером 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

Так украинский лидер прокомментировал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. 22 декабря он провел в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Фицо назвал свою поездку в Россию реакцией на слова Зеленского о транзите российского газа.

«Мы сделали ему предложение и по возможной компенсации для словаков — именно для словаков — потерь от российского транзита, и по альтернативам по транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему», — сказал Зеленский в обращении.

Президент Украины предположил, что «теневые договоренности» Фицо с Путиным — «это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман». «Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии», — сказал Зеленский.

Сам Фицо 19 декабря сразу после саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором присутствовал Зеленский, заявил, что президент Украины предложил ему высвободить из замороженных российских активов 500 миллионов евро в обмен на согласие Словакии на членство Киева в НАТО. Премьер Словакии утверждает, что отказался от этого предложения. В офисе Зеленского это заявление Фицо не комментировали.

Словакия — одна из немногих стран, которая продолжает покупать российский газ. Транзит идет через Украину. В Киеве неоднократно говорили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года из-за войны. При этом власти Украины заявляли о готовности осуществлять транзит газа из других стран, если он будет не из России.

Премьер Словакии Роберт Фицо обвинял президента Украины Владимира Зеленского в том, что Словакии грозит «газовый кризис». По словам Фицо, Зеленский исключил возможность для транзита любого газа, поскольку подозревает, что он может быть российским.

После визита в Москву Фицо заявил, что Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа на Запад и в Словакию. Однако, по мнению премьера Словакии, это практически невозможно после 1 января 2025 года из-за позиции Киева.

Зеленский, в свою очередь, призывал правоохранительные органы Словакии «заинтересоваться» визитом Фицо в Москву.

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