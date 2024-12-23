Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал в фейсбуке встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, назвав ее реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о транзите российского газа.

Фицо рассказал, что в Москве состоялась его рабочая встреча с Путиным, о которой были проинформированы высокопоставленные лидеры Евросоюза. «Моя сегодняшняя встреча [прошедшая 22 декабря] стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в четверг [19 декабря] на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — заявил премьер-министр Словакии.

Путин, в свою очередь, подтвердил готовность России продолжать поставки газа на Запад и в Словакию, рассказал Фицо. По его мнению, это практически невозможно после 1 января 2025 года из-за позиции Киева.

По словам премьера Словакии, президент Украины также выступает за введение санкций против ядерной программы России. «Подобными действиями он наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях в Словакии, что недопустимо», — считает Фицо.

Кроме того, в ходе встречи Путин и Фицо «обменялись мнениями о военной ситуации в Украине», о возможности завершения войны, а также обсудили отношения между Словакией и РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 22 декабря приехал в Москву на встречу с Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча прошла в формате один на один. О том, что на ней обсуждалось, ранее не сообщалось.

Власти Украины в 2024 году неоднократно говорили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года из-за войны. При этом Киев заявлял о готовности осуществлять транзит газа из других стран, если он будет не из России.

Роберт Фицо на пресс-конференции 20 декабря после саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского Словакии грозит «газовый кризис». По словам Фицо, Зеленский исключил возможность для транзита любого газа, поскольку подозревает, что он может быть российским.

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