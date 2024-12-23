Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительным органам Словакии следует «заинтересоваться» визитом премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву.

22 декабря Фицо провел в Кремле переговоры в формате один на один с Владимиром Путиным. С начала полномасштабной российско-украинской войны словацкий премьер стал третьим (после премьеров Венгрии и Австрии) лидером страны — члена ЕС, приехавшим в Москву. По словам сторон, Фицо и Путин обсуждали военную ситуацию в Украине, а также транзит российского газа и нефти в Европу, который Киев угрожает прекратить с 2025 года.

Комментируя эту встречу, Зеленский отметил, что Фицо и Путин не стали делать совместных заявлений для прессы. «Они просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. Они боятся реакции общественности. Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны — за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы», — написал президент Украины в соцсети Х.

Подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе. Лидеры отметили, что господин Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу, а скорее наоборот — хочет помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы, а это значит, что он хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу.

Зеленский считает, что Фицо заинтересован именно в российском газе и не рассматривает зависимость от него как вопрос безопасности. «Его ключевая цель — вести дела с Россией, и это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?» — задается вопросом президент Украины.

Визит Фицо в Москву также раскритиковали власти Чехии и Литвы. В столице Словакии прошла акция протеста против поездки премьера на переговоры с Путиным.

Власти Украины в 2024 году неоднократно говорили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года из-за войны. При этом Киев заявлял о готовности осуществлять транзит газа из других стран, если он будет не из России.

Роберт Фицо на пресс-конференции 20 декабря после саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что из-за президента Украины Владимира Зеленского Словакии грозит «газовый кризис». По словам Фицо, Зеленский исключил возможность для транзита любого газа, поскольку подозревает, что он может быть российским.

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