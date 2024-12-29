Война Тысяча сороковой день. Руководство бригады ВСУ подозревают в коррупции и издевательствах над солдатами. Их избивали и заставляли строить дом для комбрига

Военнослужащие ВСУ ведут огонь из миномета под Купянском в Харьковской области, 26 декабря 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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Украина

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины задержали и доставили в Киев командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковника Олега Побережнюка. Накануне у него прошли обыски, сообщают «Украинская правда» и «РБК-Украина».

Побережнюку по части 4 статьи 426 УК Украины (бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения). Наказание по ней составляет от семи до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, с февраля по июль 2024 года комбриг знал о многочисленных фактах пыток и бесчеловечного обращения над бойцами со стороны подчиненного ему офицера, однако не реагировал на это и не инициировал вопрос привлечения офицера к ответственности.

«По имеющейся информации, старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады», — говорится в пресс-релизе ГБР.

В середине декабря «Украинская правда» опубликовала расследование, в котором рассказывалось о многочисленных злоупотреблениях командования, фактах кумовства, вымогательств денег, избиений и издевательств над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде. Эта бригада специализируется на выполнении инженерных работ (сооружение понтонных переправ, оборудование оборонных позиций) и не участвует в боях на передовой.

Главными фигурантами расследования стали Олег Побережнюк, а также старший лейтенант Владислав Пастух — командир взвода первого батальона, сын начальника штаба бригады Валерия Пастуха и крестник комбрига. По данным журналистов, Пастух регулярно угрожал перевести бойцов в пехоту, вымогал у них деньги, применял физическую силу. Например, он избивал военнослужащих, которые употребляли алкоголь и отказывались платить за то, чтобы в их отношении не составляли протокол. Одного из солдат Владислав Пастух привязал к деревянному кресту и сфотографировался на его фоне.

Сейчас Пастух скрывается от правоохранительных органов, ему сообщили о подозрении в издевательстве над подчиненными.

Что касается Побережнюка, ему полиция ранее сообщила о подозрении в злоупотреблении служебным положением. В расследовании УП рассказывалось, что полковник привлек четырех военных к строительству своего дома в Хмельницкой области, хотя по документам они находились в командировке на линии фронта в подразделении морской пехоты «Катран» в Херсонской области, получая повышенные боевые выплаты.

19 декабря суд арестовал Побережнюка по этому обвинению, но уже на следующий день комбриг вышел из-под стражи под залог в размере 908 400 гривен.

Генштаб ВСУ сообщал, что проведет проверку по фактам издевательств над военнослужащими, обнародованным журналистами. На время проверки командира воинской части отстранили от служебных обязанностей. Служебное расследование также обещали провести Минобороны Украины и Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Война глазами читателей «Медузы»

Михаил, Санкт-Петербург (о безопасности полетов в РФ). Соседство в воздухе гражданских самолетов, украинских БПЛА и разного рода ракет с обеих сторон — очевидный риск. Управление этим риском — трудная задача. На примере Израиля мы видим, что можно даже в очень сложных условиях годами избегать авиакатастроф. Но для этого требуются тщательно выверенные протоколы действия ПВО, отличное взаимодействие военных и гражданских служб, квалифицированные специалисты на всех уровнях. Невозможно поверить, чтобы российское государство в его нынешнем состоянии было способно такое организовать.

Другое решение — закрыть все воздушное пространство западнее Урала для гражданских самолетов. Но очевидно, что и оно не будет принято по экономическим и социальным причинам. Отсюда я делаю вывод, что риск никуда не денется, а инциденты такого рода будут происходить время от времени. Максимум, на что мы можем рассчитывать, — это некоторое расширение бесполетной зоны дальше от фронта с закрытием аэропортов в Сочи, на Северном Кавказе и некоторых городах Центральной России. Но и это кажется маловероятным, скорее всего, мы вообще не увидим каких-либо мер. К сожалению, вся в целом ситуация в России делает жизнь в ней все более и более опасной.

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