Война Тысяча тридцать девятый день. Премьер Словакии хочет прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на остановку транзита российского газа

Город Купянск в Харьковской области, который пытаются захватить российские войска. 25 декабря 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Наша хроника выходит раз в день, и в ней мы подробно останавливаемся на нескольких ключевых сюжетах, которые прямо сейчас влияют на ход войны. А еще в этих материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Главная новость последних нескольких дней — катастрофа самолета Azerbaijan Airlines, который направлялся из Баку в Грозный. По всей вероятности, его сбила российская ПВО. Как вы считаете, насколько опасно сейчас летать гражданскими авиарейсами в России? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Премьер Словакии — после встречи с Путиным в Кремле — угрожает Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо записал обращение, в котором рассказал о возможных ответных мерах в отношении Украины за отказ от транзита российского газа. После 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину в Европу будет прекращен, правительство Словакии «оценит ситуацию и возможные ответные меры». Среди таких мер Фицо назвал остановку поставок электроэнергии в Украину.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что Словакия — один из ключевых партнеров Украины в сфере энергетики. Так как в результате российских ударов уничтожены более 80% энергетических объектов Украины, то избежать отключения электроэнергии в Украине нынешней зимой можно будет в том числе за счет импорта электроэнергии из Европы, говорил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. В начале октября Фицо обещал, что Словакия будет предоставлять Украине аварийные поставки электроэнергии в случае блэкаута.

В своем обращении Фицо назвал прекращение Украиной транзита газа «чрезвычайно дорогостоящим жестом», за который заплатит весь Евросоюз.

«Европейский союз заплатит еще около 120 миллиардов евро в связи с повышением цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Конкурентоспособность снова упадет. Словакия потеряет около полумиллиарда евро на транзитных сборах, Украина — почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет всего лишь 2,5 миллиарда евро. Мы снова победили русских, не так ли?» — сказал премьер Словакии.

По его словам, Словакия столкнется с ростом цен на газ, а также окажется в конце цепочки поставок, если они будут осуществляться по альтернативным маршрутам.

С таким заявлением Фицо выступил через несколько дней после посещения Москвы. 22 декабря он встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров премьер Словакии заявил, что его встреча с Путиным «стала ответом президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в четверг [19 декабря] на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию». Фицо также сказал, что Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа на Запад и в Словакию в том числе.

В Киеве неоднократно говорили, что прекратят транзит российских газа и нефти в Европу с 1 января 2025 года из-за войны. При этом власти Украины заявляли, что готовы осуществлять транзит газа из других стран, если он будет поступать не из России.

Зеленский, комментируя поездку Фицо в Россию, рассказал, что Украина предложила Словакии компенсацию потерь из-за отмены транзита российского газа и поставки любого другого газа, но не российского. «Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему», — сказал президент Украины. По мнению Зеленского, «теневые договоренности» Фицо с Путиным — «это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман». «Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии», — добавил он.

Война глазами читателей «Медузы»

Александр, Томская область (о безопасности полетов над РФ). Я думаю, что полеты над Россией сейчас не могут быть полностью безопасными, в особенности над ее южными и западными регионами. Как можно совместить в небе начиненные взрывчаткой беспилотники, ракеты ПВО и гражданские самолеты одновременно? Мне кажется это невозможным. И это лишь вопрос времени, когда произойдет нечто страшное. И это просто ужасно, что наше государство ставит вопрос «сохранения нормальности» (ведь это так важно, чтобы самолеты продолжали летать, иначе люди начнут замечать падение качества жизни) выше, чем безопасность своих же граждан.

Можно ли обезопасить полеты? Я думаю, это невозможно при продолжающейся войне. Но войну остановить наше государство не готово, ведь это сулит [ему] стократно большие неприятности, чем пара сбитых самолетов. И конечно, закрыть все аэропорты, куда теоретически могут долететь беспилотники или ракеты, где высокая активность ПВО, они тоже не решатся. Такая вот безрадостная картина, которая сулит нам новые трагедии. Очень грустно видеть подобную безответственность…

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