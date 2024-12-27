Azerbaijan Airlines: разбившийся в Казахстане самолет подвергся «внешнему воздействию»

Самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение в казахстанском Актау, по предварительным данным, подвергся «внешнему физическому и техническому воздействию». Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании.

Других подробностей агентство пока не приводит.

27 декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров подтвердил, что в момент захода самолета на посадку в аэропорт Грозного город атаковали беспилотники. Он утверждал, что командиру самолета предлагались другие аэропорты в России для посадки, но он принял решение следовать в аэропорт Актау.

В свою очередь источники Euronews в правительстве Азербайджана писал, что экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, после чего он получил распоряжение лететь через Каспийское море в направлении Актау.

По информации Euronews и Reuters, причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету, следовавшему из Баку в Грозный, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек.

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