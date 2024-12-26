Reuters: самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С»

Самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в Казахстане, был сбит российской системой ПВО, сообщили Reuters четыре источника в Азербайджане, знакомые с ходом расследования.

По словам одного из собеседников агентства, по предварительным данным, самолет был сбит российским зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С», а связь лайнера «была парализована» системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному.

«Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет», — сказал он.

Ранее о том, что российская ракета стала причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines, сообщил Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана. По словам собеседников издания, ракета была выпущена по рейсу 8432, следовавшему из Баку в Грозный, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

После этого самолету не позволили совершить аварийную посадку ни в одном из российских аэропортов, он получил распоряжение лететь через Каспийское море в направлении Актау.

Азербайджанское издание Caliber.Az также сообщало, что, по данным «достоверных правительственных источников», на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО «Панцирь-С».

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Еще 29 человек выжили.

Версия о том, что самолет мог быть сбит российской ПВО, появилась после публикации видео с обломками лайнера. На них заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты.

В Кремле отказались «выстраивать гипотезы» о причинах крушения самолета в Казахстане. Власти Казахстана заявили, что у них нет официальной версии авиакатастрофы, и пока расследование продолжается они не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий крушения самолета.